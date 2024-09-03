Развитие транспорта стимулирует подъем экономики территорий ДФО

Но если снять розовые очки, не исключено, что появления логистических хабов придется ждать довольно долго. Проекты планировали реализовать совместно с китайскими партнерами, а сейчас финансовые взаимоотношения РФ и КНР находятся в стадии стагнации. Только два из десяти платежей от представителей отечественного бизнеса и госсектора доходят до адресата в Китае, да и то через 2−3 месяца, рассказала «РГ» руководитель направления по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Анна Грахова. И это негативно отражается на более важных для обеих сторон моментах, чем расширение транспортной инфраструктуры ДФО. Например, на снижении экспортных поставок угля и СПГ (за первое полугодие 2024 года на 15 и 9 процентов соответственно), на импорте промышленного оборудования и спецтехники (снижение на 15 процентов за январь-июнь текущего года). Однако будем надеяться, что эти трудности временные.