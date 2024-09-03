Жители Иркутска отпраздновали День Академгородка

— Микрорайон формировался и был построен специально для научного сообщества. У него много преимуществ: один из самых зеленых в нашем городе, тихий, интеллигентный, с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой. И сегодня Академгородок благоустраивается, здесь строятся школы, появляются новые скверы, вводятся спортивные объекты. И главные инициаторы всех перемен — активные жители, болеющие душой за свой район, — рассказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.