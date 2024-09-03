Жители Иркутска отпраздновали День Академгородка

Сибиряки отметили День Академгородка 31 августа в Иркутске. Микрорайон образовали 61 год назад. Концертной программой поздравили жителей на центральной площади. Каждый желающий мог посмотреть на выступление творческих коллективов Домов детского творчества № 2 и № 3, Детской школы искусств № 5, а также образовательных школ. Свои номера представил Советов ветеранов микрорайона, детские клубы и развивающие центры. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Но и на этом празднование не закончилась. Военный оркестр Иркутского гарнизона исполнил ретро-музыку, а гости праздника станцевали под нее вальс. Завершили вечер большим концертом. Также в рамках празднования 29 августа высадили деревья и кустарники. А 30 августа на стадионе школы № 24 прошло мероприятие «Академгородок спортивный». Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарственные письма тем, кто помогал в развитии территории.
— Микрорайон формировался и был построен специально для научного сообщества. У него много преимуществ: один из самых зеленых в нашем городе, тихий, интеллигентный, с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой. И сегодня Академгородок благоустраивается, здесь строятся школы, появляются новые скверы, вводятся спортивные объекты. И главные инициаторы всех перемен — активные жители, болеющие душой за свой район, — рассказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
Помимо этого, в этот же день отметили 45-летие микрорайона Первомайский. В сквере на улице Вампилова прошел праздничный концерт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетной матери из Братского района неправильно рассчитали социальную выплату.