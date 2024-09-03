Зачем России нужно соединить газотранспортные системы востока страны

Газ на нашем востоке есть, но его пока добывается не так много. К тому же крупнейшие месторождения, на которых еще не начата промышленная добыча — морские, находятся на шельфе, и разработка их очень сложна. При этом, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в результате объединения ГТС востока газ получат Хабаровский и Приморский край, а также «транзитный» регион — Еврейская АО. По оценкам представителей «Газпрома», спрос на газ на Дальнем Востоке вырастет с 4,3 миллиарда кубометров в 2021 году до 22 миллиардов в 2035 году. А в Восточной Сибири потребление газа за тот же период должно вырасти практически с нуля до 4,7 миллиарда кубометров.