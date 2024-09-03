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Зачем России нужно соединить газотранспортные системы востока страны

После подрыва «Северных потоков» и остановки газопровода «Ямал — Европа» экспорт трубопроводного газа из России упал больше, чем в два раза. Чтобы компенсировать потери поставками по другим направлениям, нужно строить новые газопроводы, заключать контракты, а это дело долгое и затратное. Такие работы ведутся, но одновременно с этим для газа растет привлекательность внутреннего рынка.

Европа планирует вовсе отказаться от нашего голубого топлива к 2027 году, а остальные западные покупатели потребляют слишком небольшие объемы. У российского трубопроводного газа осталось лишь два приоритетных экспортных направления — Китай и Турция. Но и по ним рост ограничен. Добыча газа в России упала с 762,3 миллиарда кубометров в 2021 году до 636,9 миллиарда в 2023-м.

Даже если мы реализуем все запланированные проекты экспортных газопроводов, вернуться к прошлым объемам экспорта в ближайшее время не получится. А это означает, что необходимо по возможности наращивать внутреннее потребление за счет не только расширения программы газификации, но и промышленного потребления газа.

Проблема в том, что существующая газовая инфраструктура, в основном, была построена для отправки больших объемов «голубого топлива» на Запад. Именно туда идут трубы с крупнейших месторождений Западной Сибири. Отечественная газотранспортная система (ГТС) фактически состоит из трех изолированных сегментов — западного (поставки по которому до недавнего времени обеспечивали газоснабжение Европы), восточносибирского («Сила Сибири») и дальневосточного (газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»). С конца марта этого года в России ведутся работы по соединению ГТС Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Первый этап проекта предусматривает соединение уже действующих газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для этого в 2024 году начато строительство участка Белогорск — Хабаровск «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. В дальнейшей перспективе планируется соединение западной и восточной ГТС страны.

Газ на нашем востоке есть, но его пока добывается не так много. К тому же крупнейшие месторождения, на которых еще не начата промышленная добыча — морские, находятся на шельфе, и разработка их очень сложна. При этом, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в результате объединения ГТС востока газ получат Хабаровский и Приморский край, а также «транзитный» регион — Еврейская АО. По оценкам представителей «Газпрома», спрос на газ на Дальнем Востоке вырастет с 4,3 миллиарда кубометров в 2021 году до 22 миллиардов в 2035 году. А в Восточной Сибири потребление газа за тот же период должно вырасти практически с нуля до 4,7 миллиарда кубометров.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в результате объединения восточных ГТС темпы газификации регионов России значительно ускорятся, так как на них влияют время и стоимость проведения газопроводов до домохозяйств, а потребление природного газа в России вырастет на 0,8−1,2 процента. Сейчас темпы газификации регионов России не превышают один процент в год, а внутреннее потребление газа в России в 2023 году составило 501 миллиард кубометров.

Кроме того, по словам эксперта аналитического центра «Яков и партнеры» Валдиса Плявиньша, по маршруту газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» уже расположен ряд энергоемких предприятий, в том числе металлургической и горнодобывающей промышленности. Доступный природный газ улучшает экономику региона. Близость к экспортным рынкам и развитая логистика позволят компаниям создавать новые производства — к примеру, как завод минеральных удобрений в Находке. Один из крупнейших в России проектов реализуется в первую очередь благодаря наличию доступного природного газа, используемого в качестве сырья. За счет прокладки трубопровода до предприятия также производится газификация города Находка, уточняет эксперт.

Строительство ТЭЦ, работающих на природном газе, на Дальнем Востоке необходимо, там самая маленькая и изношенная в стране энергосистема

По мнению Валерия Андрианова, главными потребителями газа на востоке станут электроэнергетика и теплоснабжение. Нужен как минимум перевод действующих ТЭЦ с угля на газ, а также строительство новых объектов. «Системный оператор» уже предложил минэнерго до 2029 года построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых электростанций (плюс 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций). Что же касается промышленных проектов, нуждающихся в газовом сырье, то тут можно назвать расширение Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), Приморский металлургический завод и планы по развитию авиастроения в Хабаровском крае.

Фото: РИА Новости

Как отмечает Владимир Чернов, за последние 3 года потребление электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке выросло на 10 процентов, в то время как по всей России только на 4. Это связано с переориентацией внешнеторговых отношений РФ в азиатском направлении. По прогнозам, потребление будет расти на 6 процентов в год, тогда как по всей России только на 2 процента. Поэтому строительство электростанций, потребляющих природный газ, в этих регионах необходимо, особенно если учитывать тот факт, что там самая маленькая и изношенная в стране энергосистема.

Что касается экспорта газа, то у нас уже есть обязательства по выходу на плановую мощность газопровода в Китай «Сила Сибири» — до 38 миллиардов кубометров в 2025 году, и договоренность о поставках до 10 миллиардов кубометров по так называемому Дальневосточному маршруту (ответвлению в Китай от газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»). Его ресурсной базой являются месторождения шельфа Охотского моря. Этот газопровод пока имеет лишь внутрироссийское значение, поставляя сахалинский газ в Хабаровский и Приморский края. Мощность газопровода 5,5 миллиарда кубометров в год должна увеличиться, чтобы обеспечить растущие потребности внутреннего рынка и обеспечить экспорт газа в Китай — до 10 миллиардов кубометров (запуск поставок планируется в 2027 году).

Как отмечает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова, экспорт по Дальневосточному маршруту должен начаться в ближайшие годы, однако Сахалинский кластер является потенциально дефицитным с точки зрения газа. Основная причина этого связана с отсутствием ясности по срокам запуска Южно-Киринского газоконденсатного месторождения, которое попало под адресные санкции США еще в 2015 году. Таким образом перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» призвана решить вопрос с газом для выполнения обязательств перед китайской стороной при поставках по Дальневосточному маршруту.

10 процентов составил рост потребления электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке за последние три года

При этом, по словам Валдиса Плявиньша, соединение ГТС Востока может только «подстраховать», то есть обеспечить относительно небольшие объемы поставок во время ремонтных работ или в случае краткосрочных проблем с поставками по дальневосточному маршруту. «Сила Сибири» выходит на полную мощность уже к 2025 году. При плановой загруженности газопровода на экспорт «Газпром» не сможет нарастить поставки по дальневосточному маршруту без реализации «Южно-Киринского месторождения» (или иных источников газа, связанных с Восточной газотранспортной сетью).

Это морское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 миллиарда кубометров газа. Проектная мощность добычи — 21 миллиард кубометров в год. Ввод месторождения в эксплуатацию несколько раз переносился, как и планы по использованию газа с него.

Как уточняет Валерий Андрианов, в июне этого года член правления «Газпрома» Сергей Меньшиков сообщил, что газ с «Южно-Киринского», вероятно, будет использован для дозагрузки действующего СПГ-завода в рамках проекта «Сахалин-2». Это необходимо, чтобы компенсировать падение добычи на лицензионных участках «Сахалина-2» (само «Южно-Киринское» изначально входит в проект «Сахалин-3»). Таким образом, газ «Южно-Киринского» на большой земле уже практически не ждут, считает эксперт.

В свете последнего ясно, что объединение восточных ГТС лишь первый шаг. Обеспечить газом и внутренний рынок, и экспорт только за счет восточной ресурсной базы будет проблематично. К тому же это не решит вопрос с избытком добычи газа в Западной Сибири. Необходим следующий шаг — объединение западной и восточной ГТС.

Без этого сложно представить достижение ряда заявленных национальных целей, в том числе целей по газификации регионов России, считает Валдинс Плявиньш. Разветвленная сеть газоснабжения на западе позволяла России успешно перенаправлять экспортные потоки между газопроводами. Сейчас, в рамках «поворота на восток», развитие инфраструктуры (с учетом естественных особенностей регионов строительства) кажется перспективной задачей как минимум для обеспечения устойчивого развития Дальнего Востока.

Это объединение связывают со строительством «Силы Сибири-2» в Китай (мощностью 50 миллиардов кубометров в год). Проект согласован сторонами, но нет заключенных контрактов. Впрочем, как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, соединение западной и восточной ГТС — стратегическая задача. Первый шаг к ее решению — объединение восточных ГТС. А развитие экспорта, конечно, важная составляющая, но соответствующие поручения (об объединении ГТС) даны вне зависимости от хода переговоров по заключению новых внешнеэкономических соглашений.

Нажмите, чтобы увеличить. Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов.