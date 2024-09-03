Зачем России нужно соединить газотранспортные системы востока страны

После подрыва «Северных потоков» и остановки газопровода «Ямал — Европа» экспорт трубопроводного газа из России упал больше, чем в два раза. Чтобы компенсировать потери поставками по другим направлениям, нужно строить новые газопроводы, заключать контракты, а это дело долгое и затратное. Такие работы ведутся, но одновременно с этим для газа растет привлекательность внутреннего рынка.
Европа планирует вовсе отказаться от нашего голубого топлива к 2027 году, а остальные западные покупатели потребляют слишком небольшие объемы. У российского трубопроводного газа осталось лишь два приоритетных экспортных направления — Китай и Турция. Но и по ним рост ограничен. Добыча газа в России упала с 762,3 миллиарда кубометров в 2021 году до 636,9 миллиарда в 2023-м.
Даже если мы реализуем все запланированные проекты экспортных газопроводов, вернуться к прошлым объемам экспорта в ближайшее время не получится. А это означает, что необходимо по возможности наращивать внутреннее потребление за счет не только расширения программы газификации, но и промышленного потребления газа.
Проблема в том, что существующая газовая инфраструктура, в основном, была построена для отправки больших объемов «голубого топлива» на Запад. Именно туда идут трубы с крупнейших месторождений Западной Сибири. Отечественная газотранспортная система (ГТС) фактически состоит из трех изолированных сегментов — западного (поставки по которому до недавнего времени обеспечивали газоснабжение Европы), восточносибирского («Сила Сибири») и дальневосточного (газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»). С конца марта этого года в России ведутся работы по соединению ГТС Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Первый этап проекта предусматривает соединение уже действующих газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для этого в 2024 году начато строительство участка Белогорск — Хабаровск «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. В дальнейшей перспективе планируется соединение западной и восточной ГТС страны.
Газ на нашем востоке есть, но его пока добывается не так много. К тому же крупнейшие месторождения, на которых еще не начата промышленная добыча — морские, находятся на шельфе, и разработка их очень сложна. При этом, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, в результате объединения ГТС востока газ получат Хабаровский и Приморский край, а также «транзитный» регион — Еврейская АО. По оценкам представителей «Газпрома», спрос на газ на Дальнем Востоке вырастет с 4,3 миллиарда кубометров в 2021 году до 22 миллиардов в 2035 году. А в Восточной Сибири потребление газа за тот же период должно вырасти практически с нуля до 4,7 миллиарда кубометров.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в результате объединения восточных ГТС темпы газификации регионов России значительно ускорятся, так как на них влияют время и стоимость проведения газопроводов до домохозяйств, а потребление природного газа в России вырастет на 0,8−1,2 процента. Сейчас темпы газификации регионов России не превышают один процент в год, а внутреннее потребление газа в России в 2023 году составило 501 миллиард кубометров.
Кроме того, по словам эксперта аналитического центра «Яков и партнеры» Валдиса Плявиньша, по маршруту газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» уже расположен ряд энергоемких предприятий, в том числе металлургической и горнодобывающей промышленности. Доступный природный газ улучшает экономику региона. Близость к экспортным рынкам и развитая логистика позволят компаниям создавать новые производства — к примеру, как завод минеральных удобрений в Находке. Один из крупнейших в России проектов реализуется в первую очередь благодаря наличию доступного природного газа, используемого в качестве сырья. За счет прокладки трубопровода до предприятия также производится газификация города Находка, уточняет эксперт.
По мнению Валерия Андрианова, главными потребителями газа на востоке станут электроэнергетика и теплоснабжение. Нужен как минимум перевод действующих ТЭЦ с угля на газ, а также строительство новых объектов. «Системный оператор» уже предложил минэнерго до 2029 года построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых электростанций (плюс 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций). Что же касается промышленных проектов, нуждающихся в газовом сырье, то тут можно назвать расширение Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), Приморский металлургический завод и планы по развитию авиастроения в Хабаровском крае.
Как отмечает Владимир Чернов, за последние 3 года потребление электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке выросло на 10 процентов, в то время как по всей России только на 4. Это связано с переориентацией внешнеторговых отношений РФ в азиатском направлении. По прогнозам, потребление будет расти на 6 процентов в год, тогда как по всей России только на 2 процента. Поэтому строительство электростанций, потребляющих природный газ, в этих регионах необходимо, особенно если учитывать тот факт, что там самая маленькая и изношенная в стране энергосистема.
Что касается экспорта газа, то у нас уже есть обязательства по выходу на плановую мощность газопровода в Китай «Сила Сибири» — до 38 миллиардов кубометров в 2025 году, и договоренность о поставках до 10 миллиардов кубометров по так называемому Дальневосточному маршруту (ответвлению в Китай от газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»). Его ресурсной базой являются месторождения шельфа Охотского моря. Этот газопровод пока имеет лишь внутрироссийское значение, поставляя сахалинский газ в Хабаровский и Приморский края. Мощность газопровода 5,5 миллиарда кубометров в год должна увеличиться, чтобы обеспечить растущие потребности внутреннего рынка и обеспечить экспорт газа в Китай — до 10 миллиардов кубометров (запуск поставок планируется в 2027 году).
Как отмечает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова, экспорт по Дальневосточному маршруту должен начаться в ближайшие годы, однако Сахалинский кластер является потенциально дефицитным с точки зрения газа. Основная причина этого связана с отсутствием ясности по срокам запуска Южно-Киринского газоконденсатного месторождения, которое попало под адресные санкции США еще в 2015 году. Таким образом перемычка между «Силой Сибири» и газопроводом «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» призвана решить вопрос с газом для выполнения обязательств перед китайской стороной при поставках по Дальневосточному маршруту.
При этом, по словам Валдиса Плявиньша, соединение ГТС Востока может только «подстраховать», то есть обеспечить относительно небольшие объемы поставок во время ремонтных работ или в случае краткосрочных проблем с поставками по дальневосточному маршруту. «Сила Сибири» выходит на полную мощность уже к 2025 году. При плановой загруженности газопровода на экспорт «Газпром» не сможет нарастить поставки по дальневосточному маршруту без реализации «Южно-Киринского месторождения» (или иных источников газа, связанных с Восточной газотранспортной сетью).
Это морское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 миллиарда кубометров газа. Проектная мощность добычи — 21 миллиард кубометров в год. Ввод месторождения в эксплуатацию несколько раз переносился, как и планы по использованию газа с него.
Как уточняет Валерий Андрианов, в июне этого года член правления «Газпрома» Сергей Меньшиков сообщил, что газ с «Южно-Киринского», вероятно, будет использован для дозагрузки действующего СПГ-завода в рамках проекта «Сахалин-2». Это необходимо, чтобы компенсировать падение добычи на лицензионных участках «Сахалина-2» (само «Южно-Киринское» изначально входит в проект «Сахалин-3»). Таким образом, газ «Южно-Киринского» на большой земле уже практически не ждут, считает эксперт.
В свете последнего ясно, что объединение восточных ГТС лишь первый шаг. Обеспечить газом и внутренний рынок, и экспорт только за счет восточной ресурсной базы будет проблематично. К тому же это не решит вопрос с избытком добычи газа в Западной Сибири. Необходим следующий шаг — объединение западной и восточной ГТС.
Без этого сложно представить достижение ряда заявленных национальных целей, в том числе целей по газификации регионов России, считает Валдинс Плявиньш. Разветвленная сеть газоснабжения на западе позволяла России успешно перенаправлять экспортные потоки между газопроводами. Сейчас, в рамках «поворота на восток», развитие инфраструктуры (с учетом естественных особенностей регионов строительства) кажется перспективной задачей как минимум для обеспечения устойчивого развития Дальнего Востока.
Это объединение связывают со строительством «Силы Сибири-2» в Китай (мощностью 50 миллиардов кубометров в год). Проект согласован сторонами, но нет заключенных контрактов. Впрочем, как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, соединение западной и восточной ГТС — стратегическая задача. Первый шаг к ее решению — объединение восточных ГТС. А развитие экспорта, конечно, важная составляющая, но соответствующие поручения (об объединении ГТС) даны вне зависимости от хода переговоров по заключению новых внешнеэкономических соглашений.
Нажмите, чтобы увеличить. Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов.