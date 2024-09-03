Комфортабельный курорт в горном кластере Сочи радует гостей круглый год

Еще одна уникальная канатная дорога курорта — 3S, которая соединяет две вершины — Лауру и Альпику. Она одна из самых протяженных в России, по ней бегают кабины, рассчитанные на перевозку 30 человек. Подъем и спуск — как полет птицы. Так что канатные дороги курорта стали отдельным увлекательным аттракционом для туристов. Плюс Альпики — ширина трасс, в среднем она составляет 34 метра, и у одной из синих трасс достигает 50 метров. Протяженность самой длинной — 2900 метров. Словом, на Альпике каждый найдет трассу, подходящую для его уровня мастерства. Всего же их 13. Кстати, Альпика — единственный склон в горах Сочи с выкатом до 550 метров. Так что здесь будет комфортно и новичкам, которые смогут набраться нужного опыта.