Молодежь из других регионов России едет учиться и работать на Дальний Восток

Дальневосточные вузы становятся все более популярными. Крупнейший вуз региона — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — по итогам приемной кампании этого года побил рекорд по количеству заявлений, поданных от абитуриентов: 68 тысяч.
Времена, когда молодежь Дальнего Востока уезжала на учебу в другие регионы, прошли. Сегодня ситуация кардинально поменялась: согласно статистике ДВФУ, 70 процентов студентов — это ребята из других российских регионов, а также из-за рубежа.
«Уже не первый год мы фиксируем приток на Дальний Восток молодых людей в возрасте 20−24 года, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. — Молодежь приезжает учиться, работать, создавать новые проекты. Количество абитуриентов в вузах — победителях проекта “Приоритет-2030” выросло на 3 тысячи, цель программы — до 2030 года увеличить количество студентов в 2,5 раза. Мы видим, как дальневосточные вузы с помощью государственной поддержки выходят на новый уровень в реализации своих стратегических проектов развития, образовательных и научно-технологических программ».
Вузы Дальнего Востока сегодня активно развиваются, становясь не просто университетами, а научно-образовательными кластерами, которые открывают перед студентами широкие возможности для учебы и трудовой карьеры. Более десятка университетов Дальневосточного федерального округа участвуют в программе «Приоритет-2030». Одна из ее целей — создать современные вузы с новейшими лабораториями, исследовательскими центрами, стать новыми точками научно-технологического и социально-экономического развития страны. На сегодняшний день в университетах уже создано 38 новых лабораторий, 10 учебно-научных центров различной направленности, более 60 новых образовательных программ, а также более 20 программ дополнительного профессионального образования, открыты 24 сетевые образовательные программы совместно с ведущими отечественными и зарубежными университетами.
«Сегодня в дальневосточных вузах можно получить практически любую востребованную профессию, — отмечает преподаватель Национального института бизнеса Анастасия Комарова. — Учеба проходит по актуальным образовательным программам, в современных аудиториях и лабораториях».
Кроме того, для студентов организованы различные формы поддержки. Например, есть возможность получать стипендии президента и правительства РФ. Существенное влияние на рост качества образования оказывает вовлеченность бизнеса и реального сектора экономики в образовательный процесс.
«Сотрудничество вузов и компаний — лидеров отрасли является одним из эффективных решений в области подготовки кадров, — поясняет директор Центра трансформации образования Школы управления “Сколково” Ольга Назайкинская. — Вместе с этим и бизнес, и вузы прекрасно понимают, что образовательные треки, созданные исключительно в интересах отдельных компаний — это модель, которая не может сыграть в долгую. Сегодня Дальний Восток стремится сделать существенный рывок в развитии, поэтому вузы должны открывать образовательные программы опережающей подготовки, действовать в интересах не отдельных компаний, а целых индустрий и территорий. Также необходимо уходить от узкой “нарезки” на специальности, внедрять в учебный процесс междисциплинарность, сложные проектные задачи. Это касается и сферы технологий, и промышленности, и социально-гуманитарного направления. К счастью, работа в этом ключе активно ведется».
Современные образовательные стандарты, новое оборудование и оснащение, широкий выбор специальностей и направлений — все это дает возможность студентам, приехавшим на учебу на Дальний Восток, получить востребованную профессию и стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
Молодежь, которая остается учиться и работать в ДФО — это кадровый резерв, обеспечивающий развитие региона. Именно поэтому в 2021 году Минвостокразвития России совместно с ДВФУ создали консорциум «Дальний Восток: пространство возможностей», который призван консолидировать усилия власти, бизнеса и образовательных организаций по созданию условий для развития талантов и успешной самореализации молодежи. Благодаря созданию консорциума у студентов появляется возможность получить необходимые компетенции для работы на престижных позициях в создающихся высокотехнологичных компаниях и инжиниринговых центрах, в том числе использующих преференции территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Многие приезжие студенты остаются в регионе после окончания учебы, так как видят здесь для себя перспективы дальнейшего развития. А они действительно есть. По данным Института региональных проблем, инвестиции в основной капитал Дальнего Востока находятся на уровне 14,1 процента, при этом показатель по России в целом — 4,5 процента.
Растут в регионе и зарплаты. По информации Росстата, в первом квартале этого года среднее зарплатное предложение составило 88,9 тысячи рублей, что на 17,5 процента больше, чем год назад. Для сравнения: средняя зарплата по России сегодня составляет 80,5 тысячи рублей.
Помимо карьерных перспектив для молодых специалистов важно, чтобы регион был комфортен для дальнейшей жизни. Поэтому наличие социальных факторов, таких как развитая инфраструктура, также имеет большое значение.
«Сегодня на Дальнем Востоке появляются новые рабочие места, реализуются различные госпрограммы, регион поддерживается на федеральном уровне, — поясняет директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. — А также создаются комфортные условия проживания, что не менее важно».
Мнение
Олег Баксанский, профессор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН:
Дальний Восток сегодня является одним из самых быстроразвивающихся макрорегионов нашей страны. Его предприятиям требуется все больше высококвалифицированных кадров. И компании готовы бороться за такие кадры прежде всего рублем. При этом в регионе сохраняется низкая конкуренция на рынке труда среди высококвалифицированных специалистов. Вместе с целым рядом государственных программ поддержки, регион становится привлекательным не только для местной молодежи, но и для специалистов из других частей нашей страны.