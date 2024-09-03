Молодежь из других регионов России едет учиться и работать на Дальний Восток

«Сотрудничество вузов и компаний — лидеров отрасли является одним из эффективных решений в области подготовки кадров, — поясняет директор Центра трансформации образования Школы управления “Сколково” Ольга Назайкинская. — Вместе с этим и бизнес, и вузы прекрасно понимают, что образовательные треки, созданные исключительно в интересах отдельных компаний — это модель, которая не может сыграть в долгую. Сегодня Дальний Восток стремится сделать существенный рывок в развитии, поэтому вузы должны открывать образовательные программы опережающей подготовки, действовать в интересах не отдельных компаний, а целых индустрий и территорий. Также необходимо уходить от узкой “нарезки” на специальности, внедрять в учебный процесс междисциплинарность, сложные проектные задачи. Это касается и сферы технологий, и промышленности, и социально-гуманитарного направления. К счастью, работа в этом ключе активно ведется».