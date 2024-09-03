Дальневосточная ипотека ускорила ввод нового жилья в регионе

Основная задача государственных жилищных программ, связанных с Арктикой и Дальним Востоком, таких как «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», — снизить отток населения из восточных регионов страны и привлечь туда молодые кадры для пространственного развития России. По данным Росстата, в 2018 году из ДФО выехало более 328 тысяч человек, а въехало лишь около 291 тысячи. А в 2022 году, когда программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» уже активно реализовывалась, на 250 тысяч выбывших прибыло 275 тысяч человек. В некоторых областях Дальнего Востока льготная ипотека распространяется не только на новостройки, но и на вторичное жилье, что особенно актуально для тех мест, где строительство нового жилья в условиях высоких предложений вторичного бывает нецелесообразным. Еще один очевидный плюс программы — она дает возможность привлекать в регион и высококвалифицированные кадры старших возрастов.