Дальневосточная ипотека ускорила ввод нового жилья в регионе

Первый квартал 2024 года стал рекордным по выдаче кредитов за всю историю «Дальневосточной и арктической ипотеки». За отчетный период жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) оформили 7,3 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 37 миллиардов рублей. Это почти на четверть больше, чем за первый квартал 2023 года. Такие данные приводит Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
За все время существования дальневосточной ипотеки более 104 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, взяв кредит по ставке, которая не превышает двух процентов годовых. Больше всего льготные кредиты оформляли в Приморском крае — 27,4 тысячи на 127 миллиардов рублей, в республике Саха (Якутия) — 22,3 тысячи кредитов на 110 миллиардов рублей и в Хабаровском крае — 13,7 тысячи кредитов на 62 миллиарда рублей.
Льготный ипотечный кредит можно оформить не только на покупку квартиры, но и на строительство дома. Так, для ИЖС банки выдали 16 тысяч кредитов на общую сумму 85 миллиардов рублей. Средняя сумма кредита для строительства частного дома составляет 5,3 миллиона рублей. Среди регионов, в которых больше всего оформляли льготные кредиты на ИЖС, лидирует Якутия. Здесь банки выдали более 7 тысяч кредитов.
Оформить ипотечный кредит на покупку или строительство жилья по сниженной ставке могут в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) молодые семьи (супруги не старше 35 лет с российским гражданством), одинокие родители не старше 35 лет и имеющие детей, не достигших 19-летнего возраста, участники программы «Дальневосточный гектар», участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток, работники сферы образования и медицины, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет, граждане России — переселенцы из ДНР, ЛНР и других украинских территорий, проживающие сейчас в ДФО, а также работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые находятся на территории Дальнего Востока.
Госпрограмма «Дальневосточная ипотека», стартовавшая в 2019 году, должна была завершиться в 2025 году, однако ее продлили до 2030 года, а также немного скорректировали. Так, например, с этого года максимальная сумма кредита увеличилась с 6 до 9 миллионов рублей, но при условии, что площадь жилья превышает 60 квадратных метров. Также расширился перечень банков, выдающих ипотеку под два процента годовых, таких теперь 18.
Взять льготный кредит на покупку или строительство жилья можно сроком до 242 месяцев. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья («в зачет» принимаются и средства материнского капитала). Кстати, при оформлении кредита в качестве залога можно использовать недвижимость из любого региона страны. Воспользоваться льготной программой можно только один раз в жизни. Кроме того, если человек выступил созаемщиком или поручителем по такому кредиту, то он не вправе оформить на себя еще одну дальневосточную ипотеку.
Одна из целей госпрограммы «Дальневосточная и арктическая ипотека» — повысить доступность жилья для местных жителей. Кроме того, программа стала стимулом для увеличения объема ввода нового жилья в регионе. Так, по итогам прошлого года темпы роста ввода нового жилья в ДФО в 3,5 раза превысили среднее значение по стране.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая с докладом на совещании по социально-экономическому развитию макрорегиона в 2023 году, отметил, что благодаря госпрограмме в строительную отрасль поступило более 400 миллиардов рублей.
«Это живые деньги, которые банки дали застройщикам, а застройщики вложили в экономику Дальнего Востока. В результате мы за последнюю пятилетку удвоили объем ввода жилья на Дальнем Востоке до рекордных 4,5 миллиона квадратных метров», — подчеркнул министр.
Ожидается, что в ближайшие десять лет в регионе будет построено два миллиона квадратных метров жилья.
Благодаря действию программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» рынок недвижимости ДФО получил мощный стимул развития. Так, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), Хабаровск и Владивосток стали лидерами по темпам роста многоквартирного строительства. Так, в Хабаровске объем жилищного строительства увеличился на 223 процента, во Владивостоке — на 206 процентов. Для сравнения, в целом по стране за минувшие пять лет объем ввода нового жилья вырос лишь на 15 процентов. Догоняют ДФО с большим отрывом Тюмень (+87 процентов), Тула (+74 процента), Екатеринбург (+60 процентов), Пермь (+60 процентов). В Москве рост составил 19 процентов.
«Благодаря продлению льготной госпрограммы можно ожидать дальнейшего роста дальневосточного строительства, — считает исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. — Очевидно, что в регион придет больше крупных застройщиков, чтобы заработать за счет ипотечников. Также закономерно, что активизация строительной отрасли даст мультипликативный положительный эффект для смежных отраслей экономики и стимулирует рост качества жизни в регионе».
По прогнозам эксперта, следующие пять лет будут для ДФО не менее результативными.
«Есть все предпосылки для увеличения темпов ввода нового жилья в дальневосточном регионе, — считает Ярослав Баджурак. — Ведь взять кредит по ставке два процента и купить дальневосточную недвижимость по-прежнему могут жители любого региона страны, главное, чтобы они соответствовали требованиям госпрограммы. Следовательно, до 2030 года возможно как минимум удвоение сегодняшних результатов. В итоге суммарное количество выданных кредитов может вырасти до четверти миллиона».
Помимо льготной ипотеки власти предпринимают и другие меры, чтобы повысить качество жизни населения региона, а также привлечь на Дальний Восток молодые и квалифицированные кадры. Например, в этом году стартовала госпрограмма «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Ее реализует «ДОМ.РФ» совместно с правительством РФ.
Идею доступного арендного жилья предложил президент Владимир Путин в 2022 году на Восточном экономическом форуме. А уже в начале нынешнего года новоселы вошли в первые арендные дома во Владивостоке и Анадыре. Ими стали молодые специалисты до 35 лет, ветераны СВО, а также сотрудники предприятий ОПК. Цена ежемесячной аренды в таком доме в первые годы в разы меньше рыночной. Например, если рыночная ежемесячная плата за аренду двухкомнатной квартиры во Владивостоке составляет 45 тысяч рублей, то льготным арендаторам она обойдется всего в 9 тысяч рублей в месяц. Квартиры сдаются полностью укомплектованными мебелью и бытовой техникой. Такая мера должна позволить привлечь в регион высококвалифицированный персонал.
Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор:
Основная задача государственных жилищных программ, связанных с Арктикой и Дальним Востоком, таких как «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», — снизить отток населения из восточных регионов страны и привлечь туда молодые кадры для пространственного развития России. По данным Росстата, в 2018 году из ДФО выехало более 328 тысяч человек, а въехало лишь около 291 тысячи. А в 2022 году, когда программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» уже активно реализовывалась, на 250 тысяч выбывших прибыло 275 тысяч человек. В некоторых областях Дальнего Востока льготная ипотека распространяется не только на новостройки, но и на вторичное жилье, что особенно актуально для тех мест, где строительство нового жилья в условиях высоких предложений вторичного бывает нецелесообразным. Еще один очевидный плюс программы — она дает возможность привлекать в регион и высококвалифицированные кадры старших возрастов.