Наращивание объемов торговли с Азией требует расширения транспортной сети РФ

Для обеспечения нынешних объемов товарооборота возможностей хватает. На долю железнодорожного транспорта приходится 80 процентов перевозок. Провозная способность Восточного полигона постепенно растет: в 2021 году она составляла 144 миллиона тонн, в 2022-м — уже 158 миллионов, а в 2023-м — 173 миллиона тонн. Однако, несмотря на рост абсолютных показателей пропускной способности, напряжение на железнодорожной инфраструктуре наблюдается уже сейчас. Транспортная сеть перегружена экспортными грузами в Китай, из-за чего не все желающие могут отправлять в страну свои товары. На других видах транспорта ситуация в целом схожая: есть дефицит мощностей морского транспорта из-за введенных санкций, не хватает трубопроводной инфраструктуры.