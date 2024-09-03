В Новосибирской области в завершающую фазу входит подготовка к форуму «ИнПарк»

Переориентация потока экспортных российских грузов на Восток требует четкой работы государственных структур по организации новой логистики. Их работа должна строиться на понимании меняющихся требований бизнеса и эффективной помощи предпринимателям в этой сфере. Особо важной она является в Новосибирске — одном из главных логистических центров страны.
Эта важность подтверждается открытием все новых индустриальных площадок и транспортно-логистических комплексов, обеспечивающих перевозки. Власти региона оказывают поддержку таким проектам, создавая бизнесу возможности для быстрого и экономически эффективного управления потоками.
В Новосибирской области в завершающую фазу входит подготовка к традиционному форуму «ИнПарк». В этом году форум пройдет 17−19 сентября и соберет представителей власти, бизнесменов и экспертов для обсуждения перспектив развития промышленной инфраструктуры и транспортно-логистической сферы. Форум ежегодно дает импульс развитию отрасли, указывая его вектор и открывая новые проекты. Прежде всего, его участники ожидают новых интересных решений от крупнейшего в Сибири индустриального парка — Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП), занимающего более тысячи гектаров рядом с Новосибирском и международным аэропортом Толмачево.
Сегодня в ПЛП свои проекты реализуют 37 компаний, которые уже вложили более 70 миллиардов рублей. Планируется, что после запуска всех этих предприятий-резидентов объем инвестиций превысит 110 миллиардов рублей. При этом число сотрудников предприятий, работающих на территории парка, достигнет 15 тысяч. В первой половине этого года динамичное развитие ПЛП получило продолжение. Например, в апреле здесь открылся дата-центр группы компаний Key Point («Кей Поинт») с проектной емкостью 880 коммерческих ИТ-стоек, ставший одним из самых крупных частных дата-центров России за пределами двух столиц. Благодаря своему удобному географическому расположению ПЛП превратился в «магнит» и для знаковых проектов транспортно-логистической отрасли. Например, совсем недавно на площадке ПЛП была запущена вторая очередь одного из крупнейших транспортно-логистических центров страны — ТЛЦ «Сибирский». ТЛЦ уже стал ключевым на Транссибе грузовым хабом по обработке контейнерных поездов с полувагонами. Вторая очередь позволит нарастить мощность центра до 600 тысяч ДФЭ в год. По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, в результате ввода «Сибирского» в эксплуатацию в 2024 году со станции «Чик» отправлено 83 контейнерных поезда, а перегружено более 250 поездов.
Кроме того, ТЛЦ «Сибирский» является драйвером развития индустриально-логистического кластера на прилегающей территории. В 2025 году планируется запуск пилотного проекта особой экономической зоны «Новосибирск» площадью 406 гектаров, что позволит создать уникальные конкурентные преимущества для инвесторов региона.
Проект создания ОЭЗ, резиденты которой получат налоговые, таможенные и административные льготы, в апреле был представлен в Минэкономразвития России. Здесь разместится до 50 резидентов: предприятия по производству электрооборудования, строительных материалов, а также деревообработке и логистике. Совокупный объем их инвестиций оценивается в 90 миллиардов рублей. Стоит отметить, что у Новосибирской области уже есть опыт работы территорий с особыми, льготными, условиями ведения бизнеса. В 2018 году была создана территория опережающего социально-экономического развития «Линево», а спустя год — «Горный».
ПЛП — далеко не единственный перспективный промышленный или логистический парк в регионе. В числе работающих комплексов можно отметить «Новосиб», одним из резидентов которого является Новосибирский патронный завод. С 2016 года предоставляет свои площади индустриальный парк «Экран», открытый на территории одноименного завода. Активно развивается бизнес-парк «Лидер», который предоставляет своим резидентам подготовленные участки.
Тем временем рост спроса стимулирует создание новых объектов. С другой стороны от Новосибирска формируется индустриальный парк «Южный ПЛП». Там, в частности, идет строительство комплекса по переработке масличных культур компании «Маслов». Его продукцию — рапсовое и льняное масло — планируется полностью экспортировать в Китай. На заседании областного совета по инвестициям в декабре 2023 года было объявлено, что в «Южном ПЛП» предполагается открыть сразу несколько производств с суммарным объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей. Сегодня ведется строительство опорной инфраструктуры парка.
За последние пять лет Новосибирская область приобрела статус одного из крупнейших транспортных хабов страны. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в регионе построено и работает уже более 50 складских контейнерных площадок. Такой результат был бы невозможен без эффективной работы региональных государственных структур, обеспечивающих быструю реализацию бизнес-проектов. Принцип «одного окна», который реализует Корпорация развития Новосибирской области, позволяет предпринимателям экономить время и ресурсы на подборе площадки, получение необходимой документации, подборе и получении мер государственной поддержки.
«Сегодня, когда произошла значительная переориентация товарных и транспортных потоков с Запада на Восток, Новосибирская область стала еще более привлекательной для инвесторов с точки зрения размещения здесь производства и распределительных центров. Наличие развитой транспортной инфраструктуры позволяет эффективно выстроить логистические потоки компании во всех направлениях. Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы инвестор мог максимально быстро реализовать свой проект в регионе, решить административные вопросы, найти партнеров и получить господдержку», — отмечает первый заместитель генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.