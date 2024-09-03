В Новосибирской области в завершающую фазу входит подготовка к форуму «ИнПарк»

Сегодня в ПЛП свои проекты реализуют 37 компаний, которые уже вложили более 70 миллиардов рублей. Планируется, что после запуска всех этих предприятий-резидентов объем инвестиций превысит 110 миллиардов рублей. При этом число сотрудников предприятий, работающих на территории парка, достигнет 15 тысяч. В первой половине этого года динамичное развитие ПЛП получило продолжение. Например, в апреле здесь открылся дата-центр группы компаний Key Point («Кей Поинт») с проектной емкостью 880 коммерческих ИТ-стоек, ставший одним из самых крупных частных дата-центров России за пределами двух столиц. Благодаря своему удобному географическому расположению ПЛП превратился в «магнит» и для знаковых проектов транспортно-логистической отрасли. Например, совсем недавно на площадке ПЛП была запущена вторая очередь одного из крупнейших транспортно-логистических центров страны — ТЛЦ «Сибирский». ТЛЦ уже стал ключевым на Транссибе грузовым хабом по обработке контейнерных поездов с полувагонами. Вторая очередь позволит нарастить мощность центра до 600 тысяч ДФЭ в год. По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, в результате ввода «Сибирского» в эксплуатацию в 2024 году со станции «Чик» отправлено 83 контейнерных поезда, а перегружено более 250 поездов.