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Больше 40 тысяч предложений комсомольчан вошло в атлас проблем

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края воссоздал в Комсомольске-на-Амуре совет руководителей города. Дмитрий Демешин сделал это по предложению ветеранских организаций и трудовых коллективов ведущих градообразующих предприятий муниципалитета.


Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в состав совета вошли руководители заводов, представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, здравоохранения, высших и средних учебных заведений, предприятий Комсомольска-на-Амуре.

Главной темой первого заседания совета руководителей города стала подготовка к празднованию 100-летия Комсомольска-на-Амуре. Оно намечено на 12 июня 2032 года.

Дмитрий Демешин поручил начать разработку мероприятий к знаковой для всего нашего региона годовщине.

О работе по подготовке к 100-летию Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Демешин докладывал на встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, которая прошла 30 августа.

Также на заседании совета руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев доложил о работе по формированию атласа проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре. Эту работу он провёл по поручению главы региона.

В атлас включили свыше 40 тыс. предложений комсомольчан. Все они станут основой плана развития города на ближайшие годы.

— Конечно, выполнить всё сразу невозможно, но власти всех уровней будут поэтапно их реализовывать, — сказал Дмитрий Заплутаев.