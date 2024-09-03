Больше 40 тысяч предложений комсомольчан вошло в атлас проблем

Также на заседании совета руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев доложил о работе по формированию атласа проблем и проблемных объектов Комсомольска-на-Амуре. Эту работу он провёл по поручению главы региона.