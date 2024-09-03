В Вологде задержаны двое подозреваемых в тройном убийстве

Следственные органы Следственного комитета России по Вологодской области расследуют резонансное уголовное дело об убийстве двух мужчин и женщины, а также причинении тяжких телесных повреждений еще двум лицам в поселке Рубцово. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Двое подозреваемых задержаны.