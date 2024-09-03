Режим повышенной готовности действует на севере Иркутской области со 2 сентября

Режим повышенной готовности ввели на территории города Бодайбо и района, а также в Катангском и Мамско-Чуйском районах. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Режим действует со 2 сентября, продлится до особого распоряжения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Причиной стало недостаточное количество топлива, которое понадобится во время холодов. Сейчас все силы бросили на то, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.
— Главам муниципальных образований, на территории которых вводится режим повышенной готовности рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения, — рассказали в пресс-службе правительства.
В Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы на данный момент завезли около 20 тысяч тонн угля, сейчас в пути находится еще 21,5 тысяча тонн. В период с 3 по 16 сентября хотят отгрузить еще 18,2 тыс тонн.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье спрос на учителей вырос на 19%.