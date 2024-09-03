Режим повышенной готовности действует на севере Иркутской области со 2 сентября

В Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы на данный момент завезли около 20 тысяч тонн угля, сейчас в пути находится еще 21,5 тысяча тонн. В период с 3 по 16 сентября хотят отгрузить еще 18,2 тыс тонн.