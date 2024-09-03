К новым рекордам

НЕ: В первую очередь мы ориентируемся на увеличение объемов контейнерных грузов, поэтому закупаем соответствующую технику. В январе приобрели 11 новых RTG-кранов грузоподъемностью 45 тонн каждый. Они изготовлены по нашему заказу в КНР, оснащены современными системами, контролирующими скоростной режим и исключающими раскачку груза. В ближайшие пять лет планируем закупить еще 14 единиц и довести общее число кранов до 70. Увеличивается и количество средств механизации. Если в 2023 году парк техники составлял 179 единиц, в начале года их было около 200, а к 2028-му будет 223. К примеру, в январе в ВМТП был 41 тягач. До конца года их станет 56, то есть парк вырастет на 36 процентов.