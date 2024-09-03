К новым рекордам

Пятый год подряд универсальный по номенклатуре перевозимых грузов Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) удерживает первое место в России по контейнерообороту.
В этом году парк кранов ВМТП (входит в Транспортную группу FESCO) увеличился на 25 процентов, объем складов — на 2000 TEU. В планах порта — в 1,5 раза нарастить мощности по перевалке контейнеров. О том, как развивается порт, как модернизация помогает в достижении новых целей, рассказал управляющий директор ПАО «ВМТП» Николай Ермолаев.
Российская Газета: Николай Андреевич, ВМТП пятый год подряд является лидером России по контейнерообороту. Каков показатель за прошлый год?
Николай Ермолаев: Прошлый год порт завершил с рекордным результатом — 860 тысяч TEU. Сейчас еще рано говорить о результатах 2024-го, но с мая мы наблюдаем рост грузопотока. Например, за июнь обработано 76 тысяч TEU — на 6 тысяч больше, чем за аналогичный период 2023 года. В июле контейнерооборот составил более 79 тысяч TEU — на 11 процентов больше, чем в июле прошлого года.
РГ: Вы уже заявляли, что ВМТП стремится стать портом-миллионником. Что для этого делаете?
НЕ: Мы обновили стратегию развития Владивостокского морского торгового порта. Основной упор в ней сделан на модернизацию техники, закупку кранов, повышение вместимости складов и внедрение цифровых решений. Все эти меры позволят нам переваливать значительно больший объем грузов.
Наш порт — крупнейшие морские ворота России в Китай, другие страны Юго-Восточной Азии и страны АТР. Нам приходится постоянно работать над привлечением новых международных партнеров, поэтому мы и стремимся к более высоким результатам. Порт делает ставку на интенсивное развитие мощностей ради значительного роста показателей в будущем.
РГ: Какие именно улучшения ждут ВМТП после реализации обновленной стратегии?
НЕ: В первую очередь мы ориентируемся на увеличение объемов контейнерных грузов, поэтому закупаем соответствующую технику. В январе приобрели 11 новых RTG-кранов грузоподъемностью 45 тонн каждый. Они изготовлены по нашему заказу в КНР, оснащены современными системами, контролирующими скоростной режим и исключающими раскачку груза. В ближайшие пять лет планируем закупить еще 14 единиц и довести общее число кранов до 70. Увеличивается и количество средств механизации. Если в 2023 году парк техники составлял 179 единиц, в начале года их было около 200, а к 2028-му будет 223. К примеру, в январе в ВМТП был 41 тягач. До конца года их станет 56, то есть парк вырастет на 36 процентов.
РГ: А сколько контейнеров вмещают склады ВМТП?
НЕ: На данный момент порядка 27 тысяч TEU, и мы постоянно работаем над увеличением объемов. ВМТП находится в центре Владивостока, ограничен городской застройкой, поэтому единственный выход — модернизация имеющейся инфраструктуры. Мы переоборудуем склады для грузов различной номенклатуры в специализированные контейнерные площадки. В этом году вводим в строй два участка на 2000 TEU.
Кроме того, вместимость складов увеличивается благодаря технологическим улучшениям. Например, в 2024-м ввели в эксплуатацию новые высокопроизводительные краны RTG вместо использовавшихся ранее ричстакеров. Это дало прирост емкости склада на 20 процентов за счет добавочной высоты штабелей, позволило изменить технологию размещения контейнеров и внедрить их распределение «на коротком плече».
В результате значительно сократились внутрипортовые перемещения контейнеров, ускорилась отправка судов и поездов. Нововведения на 20 процентов увеличили интенсивность обработки морского фронта, более чем на 30 процентов — железнодорожного и автомобильного. По плану к 2028 году общий объем складов возрастет на 66 процентов — до 44,9 тысячи TEU.
РГ: Порты ДФО испытывают нехватку мощностей на железной дороге, а также дефицит фитинговых платформ. Как ВМТП справляется с этими вызовами?
НЕ: В этих непростых условиях мы принимаем все возможные меры для увеличения интенсивности работы. Плотно взаимодействуем с РЖД. Для максимально оперативной подачи составов в ВМТП создан единый диспетчерский центр, в котором специалисты порта и железной дороги вместе выполняют операционные задачи. Реализован проект по совместному осмотру поездов, приходящих на станцию Владивосток. Действует система электронного документооборота, ускоряющая оформление и отправку грузов. Также в условиях дефицита фитинговых платформ вынужденно используются полувагоны для перевозки контейнеров. Это технологически сложная операция, занимающая больше времени и требующая особых навыков.
РГ: ВМТП — это не только крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке, но и градообразующее предприятие для Владивостока. Хочется спросить не только о бизнесе, но и социальной сфере. Какие проекты сейчас в работе?
НЕ: ВМТП расположен в сердце Владивостока, и развитие порта — это развитие города. Мы поддерживаем детские дома, больницы, взрослых и детей с особенностями здоровья, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В школах оборудуем спортзалы, делаем ремонт помещений, обеспечиваем их компьютерами и музыкальными инструментами. Приоритетное направление — поддержка талантливой молодежи и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поэтому в ВМТП реализуется федеральный проект «Билет в будущее», участники которого приходят на экскурсии в порт и могут выбрать будущую специальность. Под эгидой FESCO проводятся турниры для детей по различным видам спорта. В этом году продолжили славную традицию и поддержали первые международные спортивные студенческие игры «Молодость Приморья». Конечно, мы содействуем социально значимым проектам в грантовом конкурсе «Море возможностей». Так стимулируем активных горожан делать Владивосток еще лучше.