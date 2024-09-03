125 лет на связи с Азией

Мы продолжаем наращивать долю иностранцев в общем контингенте студентов: в 2023 году в ДВФУ поступили 937 молодых людей из-за рубежа, что на 200 человек больше, чем в 2022-м. В этом учебном году мы перешагнули планку в 1000 человек. С гордостью можем отметить, что количество граждан других государств, желающих поступить в Дальневосточный федеральный университет, растет с каждым годом — мы видим интерес со стороны не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Африки и Латинской Америки. Еще до старта приемной кампании мы уже получили и обработали более 700 заявок от иностранных граждан для участия в конкурсе на поступление.