125 лет на связи с Азией

Дальневосточный федеральный университет — одно из крупнейших высших учебных заведений России и ключевой научный и академический центр на Дальнем Востоке.
О том, как в условиях разворота на Восток набирают обороты международные связи университета, рассказывает ректор ДВФУ Борис Коробец.
Российская газета: Борис Николаевич, как университет взаимодействует с партнерами из стран Азии?
Борис Коробец: Мы качественно углубляем академические и научно-технические связи с коллегами из Китая, Вьетнама и Индии, находим новых партнеров среди вузов Филиппин и Таиланда.
Университет имеет пять представительств и филиалов в Азии, в планах расширение филиальной сети. Например, открытие совместного вуза в Гуанчжоу по направлению фармакологии и биомедицины, в Чунцине — по информационным технологиям. Кроме этого, выходим на новые рубежи, охватывая Латинскую Америку.
Сегодня у ДВФУ больше 160 партнеров среди вузов и компаний АТР. Мы поставили себе задачу увеличить число партнеров так, чтобы каждая третья образовательная программа ДВФУ имела связку с одним из топ-100 вузов Китая. Это позволит нашим студентам получить опыт работы в международных командах и обладать компетенциями для работы на новых рынках Азии.
РГ: Какие традиции поддерживаются в вузе?
БК: Дальневосточный федеральный университет — правопреемник Восточного института, созданного 125 лет назад по указу императора Николая II с миссией, определившей исторический путь нашего вуза — обеспечить связь России и стран Азии.
С тех времен ДВФУ знаменит своей школой востоковедения. Она отличается практической направленностью, глубиной изучения стран и народов, а также широким набором компетенций, которые дополняют языковые навыки наших студентов знаниями в экономике, международном праве, деловом протоколе и других дисциплинах. Интересно, что в начале ХХ века в вузе даже появилась собственная типография с уникальными восточными шрифтами, а библиотека университета стала одним из лучших востоковедческих хранилищ мира.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что традиция практико-ориентированного образования и полное погружение в культуру и особенности экономики изучаемых стран сохраняется и приносит свои плоды. Сегодня больше 1000 наших студентов учатся на востоковедении, а свыше 3500 — дополняют свою профессию знаниями восточных языков. Кроме того, за счет большого числа иностранных студентов и преподавателей у ребят есть возможность постоянной коммуникации с носителями языка, что, безусловно, способствует лучшему изучению этих дисциплин.
Но востоковедение — не единственное сильное наше направление. В ДВФУ сохранили славные традиции инженерная и педагогическая школы, школы экономики и права.
Еще одна уникальная сторона университета — это его расположение на берегу океана. Поэтому изучение морских глубин, обитателей моря, проведение выездных практик по всему Дальнему Востоку — еще одна традиция ДВФУ.
РГ: В чем вы видите преимущество университета?
БК: Пожалуй, наше главное конкурентное преимущество заключается в том, что вуз всегда был и остается на Востоке и на протяжении всей своей истории выстраивает отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Разворот на Восток, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, — один из главных трендов последних лет.
В рамках политики «Восточный вектор» перед ДВФУ стоит задача по подготовке специалистов нового формата, умеющих стратегически мыслить и работать над усилением роли российских предприятий на новых рынках в АТР.
Кроме того, в центре внимания руководства нашей страны находится и экспорт высшего образования в АТР. Это ценный ресурс социального капитала России и стран Азии. Сейчас ДВФУ — ключевой научно-образовательный центр по работе с азиатскими студентами. У нас учатся 3500 иностранных студентов, и большинство из них — ребята из стран АТР. Еще 10 тысяч обучающихся проходят подготовку в наших центрах русского языка, которые расположены в Китае.
Мы продолжаем наращивать долю иностранцев в общем контингенте студентов: в 2023 году в ДВФУ поступили 937 молодых людей из-за рубежа, что на 200 человек больше, чем в 2022-м. В этом учебном году мы перешагнули планку в 1000 человек. С гордостью можем отметить, что количество граждан других государств, желающих поступить в Дальневосточный федеральный университет, растет с каждым годом — мы видим интерес со стороны не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Африки и Латинской Америки. Еще до старта приемной кампании мы уже получили и обработали более 700 заявок от иностранных граждан для участия в конкурсе на поступление.
Учитывая нынешний позитивный фон и сложившиеся крепкие узы добрососедства, главной задачей образовательного взаимодействия между Россией и Китаем должно быть обучение разносторонних специалистов, способных успешно работать в обеих странах. Дальневосточный федеральный университет совместно с партнерами из КНР уже реализует проекты по подготовке таких кадров для различных отраслей: госуправления, инженерии, биомедицины, а также исследователей, развивающих совместные научно-технологические и экономические проекты.
РГ: Как участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» отражается на развитии университета?
БК: Программа «Приоритет 2030» стала ключевым инструментом для ДВФУ в переходе к новой модели университета, ориентированной на практическую подготовку студентов, сотрудничество с промышленными партнерами и достижение конкретных результатов.
ДВФУ входит в группу университетов-лидеров федеральной программы «Приоритет 2030» в рамках трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Особенность трека заключается в тесной связи с реальным сектором экономики Дальнего Востока: все разработки ДВФУ направлены не только на развитие фундаментальной науки, но и на решение прикладных задач бизнеса.
Например, на базе Школы медицины и наук о жизни ученые ДВФУ разработали методику проведения диагностического анализа опухолей мозга на ранних стадиях. А в рамках стратегического проекта «Центр цифрового развития» ДВФУ и Сбер создали уникальную ИИ-систему в интересах крупнейшего морского порта на Дальнем Востоке. Разработка ученых ДВФУ помогает найти правильное место для размещения груза с учетом заранее установленных ограничений доступных мест хранения, времени ожидания для каждого контейнера, прогнозируемого срока прибытия груза. В условиях переориентации логистических цепочек на восточных партнеров оптимизация работы портов Дальнего Востока становится значимой задачей для всей транспортной отрасли России.