Беспрерывность потока

В абсолютный приоритет возведен контроль за экологической безопасностью. В акватории бухты, в 250 метрах от нефтеналивного терминала, портовики создали полигон марикультуры, его площадь — 7,5 гектара. Для мониторинга чистоты воды на участке выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую и ламинарию японскую, ведется наблюдение за другими гидробионтами. Сейчас здесь сформировано устойчивое разновозрастное нерестовое стадо. А всего за эти годы через ферму прошло больше полутора миллионов особей гребешка. За время функционирования участка на дно бухты отселили более 104,5 тысячи серых и черных морских ежей, почти четыре тысячи крабов камчатских. А в дополнение — 50 тысяч особей трепанга, активность которого только подтверждает благоприятную экологическую обстановку. Об этом же свидетельствует и такой факт: иногда в бухту полакомиться заходят… косатки. Уж они-то в этом разбираются!