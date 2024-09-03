Беспрерывность потока

Нефтепорт Козьмино — первый и единственный терминал на Дальнем Востоке, мощности которого позволяют одновременно принимать и обслуживать два танкера дедвейтом до 150 тысяч тонн.
В 2024 году День работников нефтяной и газовой промышленности пришелся на воскресенье 1 сентября и отмечался уже в 41-й раз. К профессиональному празднику готовились и специалисты нефтетранспортной отрасли, в которой заняты свыше ста тысяч человек. К предприятиям, обеспечивающим поставки черного золота, относится и нефтепорт Козьмино в Приморском крае. Этот год особенный — терминал отмечает профессиональный праздник на 15-летнем рубеже своей деятельности.
С момента запуска терминала в работу в 2009 году он обеспечивает бесперебойную отгрузку экспортной нефти марки ESPO (ВСТО). Ежегодные объемы отгрузки за это время увеличились почти втрое — с 15 до 42 миллионов тонн. Всего с 2009 года через порт Козьмино на экспорт отправлено более 400 миллионов тонн сырья. Ключевым получателем российских углеводородов на восточном направлении является Китайская Народная Республика.
Морской терминал — образец того, как в современных условиях в режиме 24/7 обеспечить устойчивую работу сложнейшей портовой инфраструктуры, сберегая хрупкую местную экосистему флоры и фауны. На четырех производственных площадках в Козьмино занято сегодня более тысячи человек, причем почти 90 процентов из них — это приморцы. Некоторые специалисты приехали в Находку из традиционно «нефтяных» регионов — Сибири, Севера, Урала, есть и талантливые кадры из столицы.
— Уникальность нашего предприятия, как работодателя, заключается в разноплановой специфике деятельности — портовой, трубопроводной и даже железнодорожной, — говорит генеральный директор ООО «Транснефть — Порт Козьмино» Дмитрий Клеянкин.
Напомним, что в первые годы работы нефть доставлялась к терминалу по железной дороге.
Золотой фонд предприятия — это рабочие. Трубопроводчики и водители, слесари и операторы, лаборанты и электромонтеры. Многие из них в порту с самого основания и помнят, как в декабре 2009 года от причалов отправился первый танкер «Московский университет». А всего за 15 лет бесперебойной работы специалисты обслужили уже свыше 4,2 тысячи судов.
Немаловажный вопрос: как обстоят дела в Козьмино с подбором кадров? Сухие цифры статистики говорят, что сегодня в России не хватает инженеров почти по всем специальностям.
— Чтобы не столкнуться с проблемой кадрового дефицита, мы давно работаем на перспективу: взаимодействуем с местными школами и вузами Дальневосточного федерального округа, Сибири, Республики Башкортостан. Наш порт всегда открыт для заинтересованной молодежи, тех, кто решил связать свою жизнь с нефтетранспортной отраслью, — отмечает начальник отдела кадров порта Виктория Коврина.
Дело в том, что в Козьмино действует корпоративная программа по подготовке кадров с высшим профессиональным образованием на условиях целевого обучения. Суть ее состоит в следующем: между студентом, учебным заведением и предприятием заключается трехсторонний договор. Документ гарантирует выпускнику дальнейшее трудоустройство в компании, которая активно принимает в свои ряды молодых специалистов, пожелавших начать карьеру именно в Козьмино.
Многие знакомятся с предприятием задолго до окончания учебного заведения. Например, производственную практику на терминале за эти годы прошли 269 студентов. Сами ребята отмечают ценность и значимость такой возможности, ведь только «на земле» можно больше узнать о будущей профессии, увидеть настоящее оборудование, вникнуть в процессы.
Еще один важный аспект работы высокотехнологичного терминала в Козьмино — отсутствие нештатных ситуаций. За годы работы предприятия аттестацию в области промышленной безопасности с периодичностью один раз в пять лет прошли более 1500 сотрудников.
2000 на суше и более 30 на море — количество учебно-тренировочных занятий, которые специалисты Козьмино организовали за годы работы терминала. Цель таких тренировок — отработка действий персонала в возможных аварийных ситуациях и готовность к локализации и ликвидации разливов нефти. Для этого на предприятии сформировано важное звено — нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ), его численность — 33 человека. А всего с 2009 года периодическую аттестацию в порту прошли порядка 150 спасателей.
Еще один ресурс для обеспечения стабильной работы восточного маршрута — плановая диагностика и своевременное техническое перевооружение портовых объектов: резервуаров, линейной части и любого другого оборудования. Они проводятся в режиме нон-стоп, что помогает минимизировать риски отказов оборудования, а значит, обеспечивать бесперебойную отгрузку нефти на мировые рынки.
К примеру, портовики разъясняют, что надежность нефтепроводов базируется на внутритрубной диагностике дефектоскопами — это основной способ определения технического состояния труб. За 15 лет круглосуточной эксплуатации в Козьмино инженеры выполнили запуск 23 диагностических приборов, установили шесть узлов запорной арматуры, а более 2,8 километра технологических трубопроводов и 14 резервуаров прошли полную техническую диагностику. Эти технические решения позволяют минимизировать количество чрезвычайных происшествий на нефтепроводах и других элементах транспортной инфраструктуры.
В копилке высоких корпоративных достижений нефтепорта Козьмино за 15 лет — награды за показатели в области промышленной безопасности, которые ежегодно присуждаются лучшим организациям системы «Транснефть». И свыше десятка наград в городских, краевых и общероссийских конкурсах — за лучшую работу в области охраны труда.
Живой полигон
В абсолютный приоритет возведен контроль за экологической безопасностью. В акватории бухты, в 250 метрах от нефтеналивного терминала, портовики создали полигон марикультуры, его площадь — 7,5 гектара. Для мониторинга чистоты воды на участке выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую и ламинарию японскую, ведется наблюдение за другими гидробионтами. Сейчас здесь сформировано устойчивое разновозрастное нерестовое стадо. А всего за эти годы через ферму прошло больше полутора миллионов особей гребешка. За время функционирования участка на дно бухты отселили более 104,5 тысячи серых и черных морских ежей, почти четыре тысячи крабов камчатских. А в дополнение — 50 тысяч особей трепанга, активность которого только подтверждает благоприятную экологическую обстановку. Об этом же свидетельствует и такой факт: иногда в бухту полакомиться заходят… косатки. Уж они-то в этом разбираются!
В залив Находка специалисты каждое лето выпускают около 10 тысяч особей гребешка. Подобные мероприятия порт реализует с 2016 года. За это время нефтепроводчики выпустили в естественную среду обитания 85 тысяч штук. В местах расположения производственных объектов «Транснефть» и ее дочерние организации финансируют проекты по воспроизводству и других видов морских биоресурсов. Весной состоялся очередной «выпускной» у 45,8 тысячи мальков кеты, выращенных по заказу нефтепорта на рыбоводном заводе в Барабаше (Хасанский район). Через три-четыре года рыба вернется в реки Приморья.
Социальная политика нефтепорта Козьмино направлена на активное участие предприятия в жизни Приморья. За все время работы в виде налогов выплачено в бюджет региона 13,9 миллиарда рублей. На благотворительность компания направила около 300 миллионов рублей. Это вклад в спорт и образование, медицину и культуру, территорию присутствия.
Недавно единственный в ДФО научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» на острове Русском получил в дар от «Транснефти» партию центробежных насосов стоимостью 47 миллионов рублей. Оборудование предназначено для снабжения морской и пресной водой млекопитающих и других обитателей комплекса. Насосы установлены взамен тех, что работали с 2015 года и имели высокую степень износа. Помощь стала очень значимой для научного центра Приморья. Сейчас здесь живут более 14 тысяч представителей морей и океанов из разных климатических зон. Проводятся фундаментальные и прикладные исследования, реализуются экологические и образовательные проекты.
В День работников нефтяной и газовой промышленности по сложившейся традиции в порту чествовали лучших. На торжественном собрании Дмитрий Клеянкин вручил отличившимся ведомственные и корпоративные награды. Почетной грамотой и благодарностью Министерства энергетики РФ награждены Александр Кадников и Иван Ушаков. 46 сотрудников, показавших отличные трудовые результаты за последний год, отметили Почетными грамотами и благодарностями ПАО «Транснефть» и нефтепорта Козьмино. Фотопортреты десяти лучших сотрудников размещены на Доске почета.