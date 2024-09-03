В Иркутской области отключат часть камер дорожного наблюдения

По словам главы регионального Минтранса Максима Лобанова, часть камер, не соответствующая требованиям, будет перемещена, а другие переведены в режим контроля трафика без фиксации нарушений. Кроме того, некоторые же камеры останутся на своих местах в качестве муляжей.