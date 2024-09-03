В Иркутской области отключат часть камер дорожного наблюдения

Минтранс Иркутской области выявил 53 камеры, не соответствующие требованиям в части размещения, что составляет 25% от всего парка.
По словам главы регионального Минтранса Максима Лобанова, часть камер, не соответствующая требованиям, будет перемещена, а другие переведены в режим контроля трафика без фиксации нарушений. Кроме того, некоторые же камеры останутся на своих местах в качестве муляжей.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
По новым правилам, все установки камер нужно согласовывать с МВД, что требует значительных финансовых вложений для переподключения оборудования.
По оценкам экспертов, стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тысяч рублей.
Нововведения предусматривают установку камер преимущественно в очагах аварийности, на перекрестках, зонах дорожного ремонта и других критических участках.
К слову, напомним, в июле интеллектуальные транспортные системы были устанавлены на 20 участках автодорог в Иркутской области.