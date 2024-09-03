Сияние северного золота

— Наша компания работает в дальневосточных регионах на протяжении 17 лет, и мы хорошо знакомы со спецификой этого округа, уникального по своим масштабам. Дальний Восток — это целый мир с очень неоднородно развитой транспортной и энергетической инфраструктурой, отсутствие которой ограничивает реализацию крупных проектов. Нордголд сейчас активно ведет работы по увеличению мощности рудника Гросс, запущенного шесть лет назад, развивает открытое нашими геологами Токкинское месторождение, осуществляет геологоразведку. Все это предполагает многомиллиардные инвестиции в экономику региона. При этом внешние рынки финансирования сейчас закрыты, а ставки внутри страны запретительно высоки. Для развития отрасли необходимо продление льготных налоговых режимов для ранее запущенных проектов, а также налоговые льготы и субсидии для новых инициатив и поощрение инвестиций в восполнение ресурсной базы. Эти меры вкупе с необходимым расширением мощностей Нерюнгринской ГРЭС и решением проблемы со сроками поставок грузов по железной дороге способны придать новое ускорение экономике Дальнего Востока и страны в целом. Еще один потенциально важный фактор — развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа. В перспективе перевод горной техники на СПГ может иметь заметный как экономический, так и экологический эффект.