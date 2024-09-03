Сияние северного золота

По оценкам экспертов, в 2023 году Россия сохранила статус второго крупнейшего производителя золота в мире после Китая, однако сократила выпуск драгметалла на 2,5 процента.
Именно золотодобыча с каждым годом становится все более значимым драйвером экономического развития отдельных регионов Дальнего Востока. Так, Республика Саха (Якутия) по итогам 2023-го впервые вышла на объем добычи золота в 50 тонн, что позволило ей обойти Магаданскую область и занять второе место в стране после Красноярского края. Свой вклад в этот успех внесла компания Нордголд, которая развивает золотодобывающий кластер на юге Олекминского района республики. В прошлом году там было добыто 12 тонн драгметалла.
По мере развития производства растет вклад компании в экономику региона в целом, на локальном уровне также реализуются важные социальные проекты. За 2022−2023 годы налоговые отчисления Нордголд в консолидированный бюджет Якутии превысили 11 миллиардов рублей.
Помимо этого компания все активнее инвестирует в социальную сферу региона присутствия. Только с начала 2023 года по сегодняшний день Нордголд направил на социальные инвестиции в Олекминском районе более 200 миллионов рублей. Большая часть этих средств пошла на прокладку волоконно-оптической линии связи в отдаленные села Тяня и Бясь-Кюель. Ожидается, что уже в конце текущего года жители этих труднодоступных населенных пунктов, значительную часть года отрезанных от остального мира, получат полноценный доступ к образовательным программам, телемедицине, цифровому телевидению, видеосвязи. Это важный шаг на пути к решению государственной задачи преодоления цифрового неравенства в логистически сложных районах, которые, несмотря на весь прогресс последних лет, пока еще остаются и в Якутии, и на Дальнем Востоке в целом.
В планах компании на ближайшие годы — финансирование строительства нового здания школы-сада в селе Тяня, которое осуществляется в рамках сотрудничества с Целевым фондом будущих поколений (ЦФБП) РС (Я) и сейчас оценивается в 450 миллионов рублей. В этом году на проект выделяется 50 миллионов рублей.
На протяжении 10 лет между компанией, Олекминским районом, наслегом, на территории которого расположено предприятие, и кочевой родовой общиной действуют соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках этих соглашений финансируются актуальные проекты на местном уровне: осуществляются приобретение техники для нужд селян, оснащение ИТ- и реабилитационных центров для жителей района, подготовка проектно-сметной документации для строительства школ и других важных объектов, закупка и доставка продуктов и ГСМ на стойбища оленеводов. В 2024—2026 годах на исполнение таких соглашений выделено свыше 50 миллионов рублей.
Все эти важнейшие для дотационного, преимущественного сельскохозяйственного Олекминского района инициативы стали возможны благодаря поступательному развитию золотодобывающего кластера, в основе которого в свою очередь лежит конструктивный, эффективный диалог между бизнесом и государством. Сегодня, когда золотодобыча Якутии отмечает 100-летний юбилей, Олекминский район входит в число республиканских лидеров по объему производства наряду с Алданом, Оймяконьем и другими историческими производственными центрами.
В труднодоступном регионе появилось передовое производство, отвечающее самым высоким технологическим, природоохранным и социальным критериям. Нордголд осуществляет постоянный экологический мониторинг и контроль за состоянием воздуха и поверхностных вод в зоне воздействия производственной площадки. В 2021—2023 годах компания направила на природоохранные и экологические выплаты в Якутии около 500 миллионов рублей.
Золотодобывающий кластер Нордголд в Якутии объединяет два действующих рудника, Гросс и Таборный, и проект развития Токко. Эти предприятия уже обеспечивают свыше 2300 современных комфортных рабочих мест и входят в число основных источников поступлений в местный бюджет. Они появились благодаря успешной геологоразведке. Дальнейшее развитие этого и других золотодобывающих предприятий — залог успешного решения стоящих перед нашей страной задач и повышения уровня жизни людей в конкретных отдаленных регионах.
Георгий Смирнов, генеральный директор Нордголд:
— Наша компания работает в дальневосточных регионах на протяжении 17 лет, и мы хорошо знакомы со спецификой этого округа, уникального по своим масштабам. Дальний Восток — это целый мир с очень неоднородно развитой транспортной и энергетической инфраструктурой, отсутствие которой ограничивает реализацию крупных проектов. Нордголд сейчас активно ведет работы по увеличению мощности рудника Гросс, запущенного шесть лет назад, развивает открытое нашими геологами Токкинское месторождение, осуществляет геологоразведку. Все это предполагает многомиллиардные инвестиции в экономику региона. При этом внешние рынки финансирования сейчас закрыты, а ставки внутри страны запретительно высоки. Для развития отрасли необходимо продление льготных налоговых режимов для ранее запущенных проектов, а также налоговые льготы и субсидии для новых инициатив и поощрение инвестиций в восполнение ресурсной базы. Эти меры вкупе с необходимым расширением мощностей Нерюнгринской ГРЭС и решением проблемы со сроками поставок грузов по железной дороге способны придать новое ускорение экономике Дальнего Востока и страны в целом. Еще один потенциально важный фактор — развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа. В перспективе перевод горной техники на СПГ может иметь заметный как экономический, так и экологический эффект.