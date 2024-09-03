День Победы над милитаристской Японией начали отмечать на Сахалине

«В этот день 78 лет назад здесь была точно такая же хорошая погода — светило солнышко. Вспоминаю сегодня своих боевых товарищей, которые со мной воевали и освобождали Сахалин», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны, участник боев за освобождение южной части острова Вячеслав Гаврилов.