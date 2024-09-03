День Победы над милитаристской Японией начали отмечать на Сахалине

Сахалинцы и курильчане отмечают сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В населенных пунктах проходят торжественные мероприятия, памятные акции.
В областной столице на площади Славы ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, военнослужащие, представители органов власти, общественности и духовенства возложили цветы к Вечному огню. Состоялось прохождение парадных расчетов.
«Этот праздник отражает великий подвиг наших предков в освобождении Родины и народов Азии от самурайской военщины. Представители фронтового поколения защитили страну от жестокого врага, подняли знамя Победы над развалинами Берлина. Вернули в состав страны ее исконные земли — южный Сахалин и Курилы. Принесли долгожданный мир народам Европы и Азии. Восстановили разрушенные войной города и села. Сделали нашу Сахалинскую область успешно развивающимся регионом», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.
В Южно-Сахалинске в музейно-мемориальном комплексе и историческом парке «Россия — моя история» пройдет культурно-массовое мероприятие «Освобождение». Запланировано также торжественное открытие выставки «Нам нужна одна Победа!» из фондов Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». В областной научной библиотеке состоится акция «Мы Zа мир!». Патриотические мероприятия пройдут и в других районах области.
«В этот день 78 лет назад здесь была точно такая же хорошая погода — светило солнышко. Вспоминаю сегодня своих боевых товарищей, которые со мной воевали и освобождали Сахалин», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны, участник боев за освобождение южной части острова Вячеслав Гаврилов.