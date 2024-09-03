«Самое жаркое лето!»: ученые рассказали о причинах аномального тепла в Иркутской области

Летняя жара стала достаточно аномальной для жителей Приангарья. Воздух прогревался на 5−7 градусов больше, чем ожидалось. Теплее всего было в северных районах, в Братске, Иркутске, в высокогорных районах Восточного Саяна и Хамар-Дабана. В Жигаловском, Балаганском и Усть-Кутском районах прохладные дни радовали местных жителей лишь около недели. Отмечено, что жара там не спадала 85 дней. Об этом рассказывает управление информационной политики ИГУ.
Июнь сильно не отличался от средних показателей, температура была в пределах нормы. Но вот наступил июль. Этот месяц признали самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так в Киренском и Бодайбинском районах воздух прогрелся до +38,7 градусов. А это, на минуточку, превышает Сочинские показатели. Сравнить такое пекло можно лишь с раскаленной жарой Краснодарского края. Интересным наблюдением стало то, что соседние регионы Сибири и Забайкалья не поразили такие температуры. Их отмечали лишь в Читинской области. К последнему месяцу лета жители региона уже адаптировались к погодным условия и практически не замечали того, что и этот месяц был необыкновенно жарким.
Ученые рассказали, в чем же кроется причина такого аномального тепла. Атмосфера устроена так, что если в одном регионе прохладно, значит, в другом будет жарко. Господствующие антициклоны и прохлада на Урале стали главными причинами жары в Приангарье. Холодный высотный циклон буйствовал на Урале, лето там было достаточно холодным, шли сильные дожди. Так, например, в Оренбурге при норме 22 литра на квадратный метр выпал 151 литр осадков.
— В Иркутской области аномальная жара по-разному проявила себя в осадках. На большей части территории их выпало больше нормы. Более двух месячных норм осадков за лето выпало в Черемховском районе, больше месячной нормы в Усть-Кутском, Тулунском, Жигаловском и Нижнеудинском, тогда как крайние северные районы недобрали почти месячную норму осадков. Как наиболее дождливые вспоминаются 20 июня, когда в Жигалово и Орлинге выпала почти месячная норма осадков, 22 июля с выходом необычного монгольского циклона в Иркутске выпала почти половина месячной нормы осадков, 28 июля в Киренске — почти месячная норма, — рассказывают в ИГУ.
Метеорологи следят за погодой с 1880 года. Они отметили, что лето 2024 года стало самым жарким и превзошло даже показатели 2015 года. Интересным фактом является то, что 13 самых теплых летних периодов отмечали именно в 21 веке. Ученые делают предположение, что если такая тенденция продлится, то лето в Сибири с легкостью может стать субтропическим, однако более коротким.
Также жителей Приангарья в этом году атаковали грозы. Пугающее явление длилось в областном центре в общей сложности 30 дней, а это в два раза больше нормы. На севере области туманы охватывали города и села в девять раз чаще, чем планировалось. Приятным плюсом стали теплые ночи, а вот значительным минусом то, что жители жаловались на постоянную духоту. Человек на себе ощущал температуру, равную +48−50 градусов. Конечно же, причиной этого стала высокая влажность.
Синоптики ожидают достаточно теплый сентябрь, температура и количество осадков будут в пределах нормы. Единственное, на севере области может быть чуть больше дождей, а на юге наоборот меньше. Но это всего лишь предположения. Сибирская погода достаточно непредсказуема. Так, например, 13 сентября 2015 года можно было греться на солнце при температуре больше 29 градусов, а уже ночью 27 сентября мерзнуть при минус 11,9 градуса.