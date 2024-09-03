«Самое жаркое лето!»: ученые рассказали о причинах аномального тепла в Иркутской области

Июнь сильно не отличался от средних показателей, температура была в пределах нормы. Но вот наступил июль. Этот месяц признали самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Так в Киренском и Бодайбинском районах воздух прогрелся до +38,7 градусов. А это, на минуточку, превышает Сочинские показатели. Сравнить такое пекло можно лишь с раскаленной жарой Краснодарского края. Интересным наблюдением стало то, что соседние регионы Сибири и Забайкалья не поразили такие температуры. Их отмечали лишь в Читинской области. К последнему месяцу лета жители региона уже адаптировались к погодным условия и практически не замечали того, что и этот месяц был необыкновенно жарким.