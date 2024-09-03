Взять из-под земли

Ведущее угледобывающее предприятие Приморского края — ООО «Приморскуголь» — демонстрирует стабильно высокие показатели работы.
Горняки разрезоуправления «Новошахтинское» с начала 2024 года добыли 1,8 миллиона тонн угля. Объем вскрышных работ — 13 миллионов тонн грунта, отгружено 1,9 миллиона тонн товарной продукции.
Компании «Приморскуголь» удалось полностью отказаться от услуг подрядных организаций. Предприятие обеспечило проведение добычи и вскрыши собственными силами за счет покупки большого количества горной техники. В частности, в рамках инвестиционной программы «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) приобретены 13 новых 130-тонных автосамосвалов и 16 самосвалов грузоподъемностью 220 тонн, четыре экскаватора, бульдозеры, грейдеры, колесные краны и прочее горнотранспортное оборудование. Общая сумма средств, направленная на приобретение техники, измеряется сотнями миллионов рублей.
На предприятии продолжается глобальный процесс цифровизации производственных циклов. К настоящему времени внедрена и успешно применяется система автоматической диспетчеризации — комплексная программа, которая позволяет управлять всеми производственными процессами в реальном времени.
— Это касается расстановки оборудования, контроля учета работы, перевозки угля, контроля за расходом топлива. За работой следит один человек — горнотранспортный диспетчер, — пояснил генеральный директор ООО «Приморскуголь» Андрей Костарев. — При изменении технологической ситуации он принимает решение о перераспределении оборудования или перестановке техники. Разумеется, это позволяет снизить простои, повысить производительность работы. У данной системы есть огромный эффект с точки зрения промышленной безопасности, так как минимизируются риски нештатных ситуаций.
Одним из приоритетных направлений для приморских угледобытчиков стало воспитание молодых кадров. Речь не только о студентах техникумов и вузов, но и о профориентационной работе со школьниками. В районах присутствия компании для учащихся школ, начиная с седьмого класса, горняцкие предприятия СУЭК создали специальные профориентационные классы. Горняки поддерживают, в том числе и финансово, проведение мероприятий, например, олимпиад по математике. Проводятся встречи с ребятами, на которых им рассказывают о горных профессиях и непосредственно о работе производственных предприятий ООО «Приморскуголь». Приглашают школьников и на экскурсии, показывают им современное оборудование и технику. У ребят есть уникальная возможность посмотреть на угольный разрез со смотровой площадки, подержать уголь в руках, залезть в кабину автосамосвала. Конечно, экскурсии на объекты компании проводятся при строгом соблюдении всех правил безопасности.
Специалисты компании «Приморскуголь» успешно презентовали свое предприятие для студентов технических специальностей в рамках состоявшейся ярмарки вакансий «Карьера инженера». Мероприятие прошло в кампусе Дальневосточного федерального университета. Будущих горняков привлекла возможность прохождения летней производственной практики и последующего трудоустройства на дальневосточных предприятиях СУЭК.
— Ребят интересовала перспектива прохождения производственной практики в рамках своих специальностей. Специалисты «Приморскугля» подчеркнули, что для студентов открываются значимые горизонты карьерного роста. По итогам ярмарки вакансий 20 студентов выразили заинтересованность в прохождении практики и трудоустройстве, — сообщил генеральный директор ООО «Приморскуголь».
Компания активно сотрудничает с образовательными учреждениями по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли. Ведущее угледобывающее предприятие края проводит дни открытых дверей, уроки для школьников и студентов, а также предоставляет возможность прохождения производственной практики с последующим трудоустройством.
«Профкоманды» Фонда Мельниченко этим летом осуществляли работу в Приморье. Это качественная трансформация проекта, который ранее носил название «Трудовые отряды СУЭК». В предыдущие годы ребята из горняцких поселений были заняты на благоустройстве и озеленении родных городов и поселков, помогали в проведении мероприятий, оказывали адресную помощь нуждающимся ветеранам. Это направление деятельности сохранится, однако с нынешнего года основной акцент сделан на профориентацию школьников. Полмесяца молодые люди знакомились с основными горняцкими профессиями непосредственно на производстве.
В этом году на приморских угледобывающих предприятиях возродили традицию проведения трудовых вахт и дней повышенной производительности. В честь Дня космонавтики и 1 Мая прошли дни повышенной производительности. Сотрудники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, были награждены почетными грамотами и денежными премиями. В мае на обоих разрезах была объявлена трудовая вахта памяти в честь Дня Победы.
Состоялся конкурс профессионального мастерства, собравший более 50 лучших представителей рабочих профессий с предприятия «Приморскуголь». Мероприятие проводилось с целью повышения престижа основных рабочих профессий, совершенствования профессионального мастерства, выявления резервов роста производительности труда и повышения эффективности работы горно-транспортного оборудования. Специалисты разных профессий, от машинистов экскаваторов до электромонтеров и осмотрщиков-ремонтников вагонов, продемонстрировали свое мастерство в управлении горно-транспортным оборудованием, выполнении специфических операций, а также знания основ горного дела и технологических схем работы.
Угледобывающая отрасль всегда была одной из ведущих в экономике Приморского края, да и сам регион получил серьезный импульс к развитию благодаря активному освоению найденных здесь когда-то месторождений угля.
Войдя в 2003 году в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания», одной из крупнейших угольных компаний мира, ООО «Приморскуголь» в целом переживает новое рождение. Идет мощное обновление производственных активов, а предприятие является стабильным поставщиком местных углей для потребителей Приморского края.