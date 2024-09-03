Взять из-под земли

Одним из приоритетных направлений для приморских угледобытчиков стало воспитание молодых кадров. Речь не только о студентах техникумов и вузов, но и о профориентационной работе со школьниками. В районах присутствия компании для учащихся школ, начиная с седьмого класса, горняцкие предприятия СУЭК создали специальные профориентационные классы. Горняки поддерживают, в том числе и финансово, проведение мероприятий, например, олимпиад по математике. Проводятся встречи с ребятами, на которых им рассказывают о горных профессиях и непосредственно о работе производственных предприятий ООО «Приморскуголь». Приглашают школьников и на экскурсии, показывают им современное оборудование и технику. У ребят есть уникальная возможность посмотреть на угольный разрез со смотровой площадки, подержать уголь в руках, залезть в кабину автосамосвала. Конечно, экскурсии на объекты компании проводятся при строгом соблюдении всех правил безопасности.