Защита прав участников морской деятельности через МАК и МКАС при ТПП РФ

В сложившейся геополитической обстановке именно третейское разрешение споров, особенно связанных с торговым мореплаванием, океаническим рыболовством, судостроением, является привлекательным и востребованным в силу автономии воли сторон, в том числе при исполнении решений.
Морской арбитраж всегда имел особую релевантность для дальневосточных компаний, связанных с морской деятельностью.
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК) — один из старейших морских арбитражей в нашей стране и в мире. Учитывая необходимость обеспечения доступности третейского разбирательства в регионах России, целесообразным и перспективным представляется создание отделений МАК в отдельных федеральных округах, особенно в административном центре ДФО — Владивостоке. Этот вопрос остается чрезвычайно актуальным в текущих условиях, и его регулярно поднимают представители российских и иностранных компаний, связанных с морем, поскольку, по их мнению, на Дальнем Востоке должен быть свой форпост по защите их прав.
Дальневосточный федеральный округ является значимым и перспективным регионом, главной составляющей в области как морских перевозок, так и океанического рыболовства, судостроения и судоремонта. Порты Дальнего Востока сегодня — основные морские ворота России. Крупнейшие морские, речные торговые и рыбные порты расположены во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Сахалинской области, и их количество увеличивается. Регион граничит с КНР, Японией, Республикой Корея, КНДР, находится в относительной близости ко многим странам АТР. В условиях изменения значимости международных транспортных коридоров, переориентации морских грузопотоков и их увеличения в восточном направлении существенна для страны роль дальневосточных портов в сохранении дальнейшего тренда на рост грузооборота со странами АТР. Контейнерный экспорт поменял балтийские терминалы на дальневосточные, так как на Дальнем Востоке большее количество работающих морских линий.
В рамках действующей программы правительства Российской Федерации по развитию отечественного судостроения на период до 2030 года и указа президента России «О развитии судостроения на Дальнем Востоке» Дальневосточный центр судостроения и судоремонта ведет создание новых судостроительных мощностей для освоения континентального шельфа РФ и привлекает иностранных инвесторов. Разработана и действует контрактная система с участием иностранных компаний по поставке запчастей.
На международном «Морском конгрессе — Дальний Восток» в 2024 году центральной темой диалога стал разворот России с Запада на Восток и усиление роли Китая и стран АТР во внешнеэкономической политике РФ применительно к отрасли судостроения и судоходства. Так, китайские грузоотправители планируют совершить 18 рейсов по Северному морскому пути в 2024-м, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Приморье позиционируется как площадка для строительства новой российской верфи. В случае одобрения проекта приморская суперверфь обеспечит создание флота для развития Севморпути.
В 2022 году транспортная группа FESCO запустила регулярную морскую линию Владивосток — Хайфон — Хошимин — Нинбо — Владивосток. Президент России Владимир Путин заявил о развитии этого пути как об одном из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом.
На Восточном экономическом форуме в 2019 году в присутствии президента РФ и премьер-министра Индии подписано соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи. Стороны возлагают большие надежды на этот морской коридор, его эксплуатация позволит повысить товарооборот как между Индией и Россией, так и между Азией и Европой в целом.
Вышеуказанные факторы могут служить существенным импульсом для заинтересованных сторон включать в свои контракты арбитражную оговорку о передаче возникающих споров в отделение МАК во Владивостоке.
Пока возможность открытия отделения МАК рассматривается ТПП РФ с учетом востребованности третейского разбирательства в области морского права в регионе, заинтересованности профессионального сообщества, отсутствия юридических запретов и ограничений, а также наличия во Владивостоке работающего отделения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (МКАС), участники морской деятельности вполне могут использовать все преимущества арбитража, включая «дальневосточную» арбитражную оговорку отделения МКАС Владивосток в свои контракты:
https://mkas.tpprf.ru/ru/otdeleniya/vladivostok/ageements-vladivostok.