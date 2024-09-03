Защита прав участников морской деятельности через МАК и МКАС при ТПП РФ

Дальневосточный федеральный округ является значимым и перспективным регионом, главной составляющей в области как морских перевозок, так и океанического рыболовства, судостроения и судоремонта. Порты Дальнего Востока сегодня — основные морские ворота России. Крупнейшие морские, речные торговые и рыбные порты расположены во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Сахалинской области, и их количество увеличивается. Регион граничит с КНР, Японией, Республикой Корея, КНДР, находится в относительной близости ко многим странам АТР. В условиях изменения значимости международных транспортных коридоров, переориентации морских грузопотоков и их увеличения в восточном направлении существенна для страны роль дальневосточных портов в сохранении дальнейшего тренда на рост грузооборота со странами АТР. Контейнерный экспорт поменял балтийские терминалы на дальневосточные, так как на Дальнем Востоке большее количество работающих морских линий.