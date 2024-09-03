Нацелился на лидерство

СК: Специализированный угольный терминал рассчитан на перевалку до 20 миллионов тонн угля в год. Мы поэтапно сдаем оборудование в эксплуатацию и выходим на заявленные объемы. В 2023 году введена первая очередь терминала — высокотехнологичный комплекс по приемке, хранению и погрузке угля с железнодорожного транспорта на морские суда. С ноября 2023-го по июнь 2024-го порт отгрузил на суда около 1,5 миллиона тонн угля. При выходе на полную мощность показатели вырастут до расчетных 20 миллионов. В июле 2024 года сдан в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс для работы с генеральными грузами. Его грузооборот составит до двух миллионов тонн в год. На данный момент ведется работа по оборудованию складских площадей для автомобилей и контейнерных грузов. Безусловно, объемы перевалки зависят не только от высокоэффективного оборудования, но и от укомплектованности штата сотрудников. Планируемое количество работников на период эксплуатации угольного терминала и 3-го универсального причала — 600 человек, в приоритете — местные специалисты.