Нацелился на лидерство

Специализированный терминал в бухте Теляковского при выходе на полную мощность будет переваливать до 20 миллионов тонн угля в год.
Ввод угольного терминала — это первый шаг на пути создания крупнейшего на Дальнем Востоке мультимодального порта с собственным жилым поселком. Как будет развиваться этот инфраструктурный объект, рассказал генеральный директор ООО «Морской порт “Суходол” Сергей Кропотов.
Российская газета: Сергей Аркадьевич, порт «Суходол» — смелый и амбициозный проект, учитывая перспективы и предполагаемые объемы перевалки. В чем его особенности по сравнению с другими портами Приморского края?
Сергей Кропотов: Развитие дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач в современных реалиях. Сейчас экономические, логистические ориентиры страны разворачиваются на Восток. Одним из основных инструментов достижения поставленных целей стал федеральный проект «Развитие морских портов» нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Ключевым проектом региона по решению поставленных задач сегодня является специализированный морской порт «Суходол». Он проектировался с учетом специфики перевалки грузов различной номенклатуры — от угля до контейнеров. При создании проекта терминалов специалисты учли все особенности местности и технологического процесса будущих объектов. У каждого терминала будет собственная инфраструктура, складские площади, причалы и техника.
Сергей Кропотов: Мы открыты для инвестиционного сотрудничества и уже рассматриваем ряд предложений Фото: ООО «Морской порт “Суходол”
Главные преимущества порта — его расположение в незамерзающей бухте Теляковского, позволяющей осуществлять круглогодичную навигацию, и близость к странам АТР с возможностью дальнейшего выхода к портам Северной и Южной Америки, Европы.
Порт находится в центральной части Приморского края, что позволяет эффективно обслуживать как внутренние, так и международные транспортные коридоры. Близость к крупным промышленным центрам и транспортным узлам делает его удобным для перевозки грузов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При условии строительства новой автомобильной дороги Владивосток — Находка «Суходол» будет иметь самое короткое транспортное плечо по сравнению с другими портами Приморья.
Но уже сейчас бесперебойную доставку грузов в порт позволяет обеспечивать собственная железнодорожная инфраструктура, включающая 21 путь необщего пользования протяженностью 26 километров с примыканием к станции Смоляниново. В ее состав входят железнодорожный грузовой фронт, станция разморозки вагонов и станция выгрузки вагонов с двумя вагоноопрокидывателями. Все оборудование, участвующее в процессе перевалки, соответствует современным требованиям в сфере стивидорного бизнеса.
Кроме того, «Суходол» располагает обширными территориями для складирования грузов. Это позволяет обрабатывать и хранить большие объемы товаров, обеспечивая гибкость и оперативность логистических операций.
Еще одно преимущество — глубоководные причалы, которые могут принимать суда с большой осадкой. Это дает возможность обрабатывать крупные океанские суда, что увеличивает объемы перевозок и снижает стоимость фрахта на единицу груза. Меньшая необходимость в дополнительных перевалках и сокращение транспортных плеч делают перевозки более экономичными.
РГ: Какие объемы грузов может переваливать порт?
СК: Специализированный угольный терминал рассчитан на перевалку до 20 миллионов тонн угля в год. Мы поэтапно сдаем оборудование в эксплуатацию и выходим на заявленные объемы. В 2023 году введена первая очередь терминала — высокотехнологичный комплекс по приемке, хранению и погрузке угля с железнодорожного транспорта на морские суда. С ноября 2023-го по июнь 2024-го порт отгрузил на суда около 1,5 миллиона тонн угля. При выходе на полную мощность показатели вырастут до расчетных 20 миллионов. В июле 2024 года сдан в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс для работы с генеральными грузами. Его грузооборот составит до двух миллионов тонн в год. На данный момент ведется работа по оборудованию складских площадей для автомобилей и контейнерных грузов. Безусловно, объемы перевалки зависят не только от высокоэффективного оборудования, но и от укомплектованности штата сотрудников. Планируемое количество работников на период эксплуатации угольного терминала и 3-го универсального причала — 600 человек, в приоритете — местные специалисты.
Порт дает рабочую профессию и трудоустраивает успешно прошедших обучение по специальностям: «механизатор (докер-механизатор)», «стропальщик».
Дополнительно мы организовали курсы повышения квалификации и обучение по такому направлению, как береговой матрос, и набрали экспериментальную группу женщин для работы на механическом оборудовании порта — они учатся по специальности «машинист перегружателей». В будущем откроем собственный корпоративный учебный центр, что позволит наиболее эффективно отрабатывать запросы на подготовку персонала по рабочим профессиям для порта.
При необходимости мы готовы предоставить сотрудникам общежитие. И приняли решение строить собственный жилой поселок. Совместно с администрацией Шкотовского округа выбрали несколько земельных участков, расположенных на расстоянии 3,2 километра от терминала. Помимо жилых индивидуальных и многоквартирных домов будет предусмотрено создание социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиники, спортивного центра. Особое внимание хотим уделить благоустройству, чтобы у местных жителей была возможность гулять в парках и скверах. Как только завершим оформление земельных участков в аренду, приступим к проектно-изыскательским работам. Кстати, часть жилья запланирована под ипотечные программы для участников СВО и их семей. Порт заинтересован в том, чтобы ветераны боевых действий могли социализироваться, получить новую профессию и стать частью профессиональной команды «Суходола» в будущем. При реализации всех проектов морского порта «Суходол» количество рабочих мест вырастет до 7,5 тысячи человек.
РГ: Открыт ли порт для инвестиционного сотрудничества с учетом большого объема незадействованной территории?
СК: Да, безусловно. Проектом строительства морского порта «Суходол» помимо угольного терминала и универсального перегрузочного комплекса предусмотрено возведение терминалов по перевалке контейнеров, зерна, сжиженного углеводородного газа, метанола, минеральных удобрений и других видов грузов. Все это реализовать самостоятельно достаточно сложно, поэтому мы открыты для инвестиционного сотрудничества и уже рассматриваем ряд предложений.
РГ: С начала работы порт специализируется на перевалке угля на экспорт. Запланирована ли работа с импортными грузами?
СК: В этом году мы сдали в эксплуатацию универсальный причал, предназначенный для перевалки генеральных грузов. В ближайшее время планируем начать работу по перевалке автомобильной, грузовой и спецтехники. Мы сможем предложить клиентам максимально выгодные условия с учетом больших возможностей для организации складских площадок и погрузки на железнодорожный транспорт. Когда вся система будет отработана, контрагенты смогут сэкономить на логистике грузов за счет организации комплексного обслуживания по типу «судно — склад — вагон». Железнодорожную инфраструктуру планируем укрупнять и строить дополнительные пути отдельно под импорт. Работа в этом направлении уже ведется.
РГ: На данный момент контейнерные перевозки являются одним из самых востребованных направлений в логистике. Планируете ли вы выходить на этот рынок?
СК: Несомненно, контейнерные грузы очень интересны для нас. В третьем квартале этого года ожидаем приход двух кранов грузоподъемностью до 84 тонн каждый. Работать с таким видом груза начнем после проведения пусконаладки оборудования, ориентировочно в 2025 году. Сейчас активно подготавливаем склады и площадки для погрузки контейнеров на железнодорожные платформы, отрабатываем технологии и получаем все необходимые разрешения.
Мультимодальный порт «Суходол» в перспективе может стать крупнейшим на Дальнем Востоке. При полной реализации проекта он примет на себя около 20 процентов общего грузооборота Приморского края. Собственная железнодорожная инфраструктура позволит бесперебойно принимать и отправлять грузы в другие регионы нашей страны, а оперативному оформлению всех необходимых документов будет способствовать морской пункт пропуска, расположенный на территории и соответствующий всем требованиям таможенных и пограничных органов.