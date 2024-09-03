Десять лет созидания

С целью повышения качества жизни населения в 2014 году была основана «Тихоокеанская инвестиционная группа». Сегодня «ТИГР» реализует инвестиционные проекты, охватывающие разные сферы — от рыбодобычи до логистики, от строительства до финтеха.
Несколько компаний из группы «ТИГР» занимаются промыслом водных биоресурсов, прежде всего минтая, сельди, кальмара, крабов и других морепродуктов. Кроме того, все более актуальным становится аквакультурное направление: «Акватехнологии», «Нереида», «АКВА-Инвест» нацелены на добычу, выращивание на своих рыбоводных участках и реализацию трепанга, гребешка, устриц, мидий.
— У наших предприятий, наверное, самый большой спектр добычи и переработки — я этим всегда гордился. Работа на некоторых объектах абсолютно невыгодна, но мы ее сохраняем. Очень сложно продавать живых ежей или моллюсков, у которых маленькие объемы, свежую рыбу, имеющую небольшие рынки сбыта. Что касается продукции в больших объемах, продажи в разные годы складываются по-разному. Многое зависит от логистики поставок. Мы давно планировали организовать мультимодальный сервис, и, наконец, нам удалось решить эту проблему, — отметил президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин.
Ведущую роль в промысловом блоке играет «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) — одна из старейших рыбодобывающих компаний России. Ее флот работает в Охотском, Японском и Беринговом морях. Общий объем квот на вылов в 2024 году составил 202 тысячи тонн, при этом по кальмару НБАМР удерживает первое место по объему квот.
«Находкинская база активного морского рыболовства» — важное звено в непрерывной холодильной цепи «Тихоокеанской инвестиционной группы». В феврале этого года произошло знаковое событие для Приморья и России в целом: в Подмосковье, в городе Электроугли, открылась первая очередь холодильно-складского комплекса емкостью 15000 тонн единовременного хранения. Сюда из районов промысла на Дальнем Востоке налажены прямые поставки рыбной продукции. Тем самым «Тихоокеанская инвестиционная группа» завершила построение логистической цепочки для доставки дальневосточной рыбы в центральные регионы России.
— Мы полностью взяли на себя весь функционал по доставке рыбопродукции из района промысла до любой точки в России и до основных портов в Китае. По единому тарифу, — заявил Сергей Дарькин. — То есть большой транспортный рефрижератор загружается, следует в порт, далее в Находке или Владивостоке продукция может находиться в наших холодильниках, потом в рефконтейнерах (тоже наших) по железной дороге идет на наш же склад в Электроугли. Там может храниться, потом продаваться. Посредников в цепочке нет. Это не просто холодильная цепочка, а в первую очередь продовольственная безопасность страны.
Дарькин подчеркнул, что компания эффективно использует обратную загрузку: платформа, доставляющая контейнеры с рыбной продукцией, возвращается на восток с мясом или другой заморозкой. Это помогает сдерживать тарифы. В дальнейших планах — развитие сети холодильных комплексов в ряде регионов, в ближайших планах — в Тульской области.
Хранение, обработка и транспортировка рыбопродукции — основные виды деятельности Владивостокского морского рыбного порта. ВМРП вошел в ГК «ТИГР» около трех лет назад. На протяжении этого времени мощности порта стали активно модернизироваться. На реконструкцию зданий и сооружений, новое перегрузочное оборудование, строительство склада-холодильника по инвестиционной программе на 2021−2024 годы акционеры-эксперты ГК «ТИГР» направили более восьми миллиардов рублей. Обустройство новых площадок и техническое перевооружение позволили в два раза увеличить мощности перевалки контейнеров. ВМРП — один из примеров инвестиционной деятельности группы.
Контейнерный терминал ВМРП входит в тройку крупнейших в Дальневосточном бассейне. Он обеспечивает перевалку 40 процентов грузов северного завоза. Его мощности позволяют обрабатывать более 600 тысяч тонн рыбы в год, обеспечивая единовременное хранение около 55 тысяч тонн в собственных складах-холодильниках. На причале оборудованы розетки для одновременного подключения 600 рефрижераторных контейнеров.
В состав проектного совета «Тихоокеанской инвестиционной группы» входят и финансовые эксперты дальневосточного банковского рынка. Банк «Приморье» играет важную роль в осуществлении стратегии ПАО «ТИГР» по реализации инвестиционных проектов, способствующих развитию Приморского края.
Важная часть работы банка — экономическая экспертиза, оценка доходности и целесообразности финансовых сделок, банковские услуги для эффективного ведения бизнеса.
Примечательно, что не только для «ТИГРа» нынешний год — юбилейный. Банк «Приморье» отмечает 30-летие со дня основания. За вклад в развитие банковской сферы он удостоен Почетной грамоты Министерства финансов Российской Федерации.
ПАО «ТИГР» считает своей миссией вносить весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры за счет инвестирования в жилое и коммерческое строительство на территории Приморского края, в том числе в создание жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса.
На первом Восточном экономическом форуме Сергей Дарькин объявил о готовности инвестировать в строительство ледовой арены для развития детского и юношеского спорта. Так появилась ледовая арена «ТИГР» — второй крытый каток, построенный во Владивостоке. В ближайших планах — завершение строительства второго футбольного манежа.
Благодаря вкладу ГК «ТИГР» в августе прошлого года на центральной площади Владивостока открылся Спасо-Преображенский собор, сегодня он входит в двадцатку самых больших и красивых храмов в стране.
В настоящее время ПАО «ТИГР» объявило о готовности финансировать перспективные инвестиционные проекты не только в Приморье, но и по всему Дальнему Востоку. Главный критерий для отбора — соответствие духу времени и стратегическому курсу РФ на опережающее развитие и повышение качества жизни населения Тихоокеанской России.