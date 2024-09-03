Десять лет созидания

— Мы полностью взяли на себя весь функционал по доставке рыбопродукции из района промысла до любой точки в России и до основных портов в Китае. По единому тарифу, — заявил Сергей Дарькин. — То есть большой транспортный рефрижератор загружается, следует в порт, далее в Находке или Владивостоке продукция может находиться в наших холодильниках, потом в рефконтейнерах (тоже наших) по железной дороге идет на наш же склад в Электроугли. Там может храниться, потом продаваться. Посредников в цепочке нет. Это не просто холодильная цепочка, а в первую очередь продовольственная безопасность страны.