Магистральная и автономная

Спрос на услугу только растет, ведь, по сути, масштабной газификации в регионе еще не было. В рамках подготовки Приморья к саммиту АТЭС-2012 магистральный газ (метан) пришел в край с Сахалина, и первыми «Газпром» обеспечил ТЭЦ на Русском (кампус ДВФУ), автозавод «Соллерс», две ТЭЦ во Владивостоке. Позже стали газифицировать Уссурийск, в планах — Находка. Но в целом из-за малых лимитов газа и небольшой пропускной способности трубы магистрального газа приморцам и хабаровчанам не хватает.