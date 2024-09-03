Магистральная и автономная

К 2030 году производство сжиженного углеводородного газа в России, по прогнозам, увеличится на 65 процентов — до 24 миллионов тонн.
Его использование на внутреннем рынке растет более медленными темпами. Предстоит сделать многое, чтобы стимулировать спрос на экологичное газомоторное топливо, автономную газификацию промышленных объектов, использование в сфере ЖКХ. Эти направления успешно развивает компания «ТРАНСГАЗ».
Планы компании построить на Дальнем Востоке 45 автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) реализуются: за минувший год к восьми действующим заправкам в Приморье и Хабаровском крае добавилось четыре — в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске и Спасске. На разных стадиях строительства 12 газозаправок в Амурской области, Еврейской АО и Республике Саха (Якутия).
Напомним, в мире используют три вида газомоторного топлива: СУГ (сжиженный углеводородный газ, или смесь пропана с бутаном), КПГ (компримированный природный газ, метан) и СПГ (сжиженный природный газ, метан). Для легковых машин наибольшее распространение получил СУГ. Сеть таких заправок и развивает «ТРАНСГАЗ». Для предпринимателей, чей бизнес связан с перевозками, переход на газ — отличный способ снизить расходы на топливо и оптимизировать бизнес-процессы.
— Наибольший дефицит АГЗС ощущается в Приморье, здесь самая большая в ДФО численность населения, соответственно, высокая деловая активность и огромное количество машин. В ближайшие два года мы полностью реализуем планы по созданию сети заправок, — заверил генеральный директор компании «ТРАНСГАЗ» Иван Молчанов.
2024 год стал знаковым для выхода бизнеса на новый уровень: компания построила в Уссурийске хранилище для сжиженного углеводородного газа объемом 200 кубометров единовременного хранения — первое со времен СССР лицензированное газохранилище на Дальнем Востоке.
А когда-то это была основополагающая инфраструктура, на нее ставку делали при газификации северного Приморья и других отдаленных и малонаселенных регионов ДФО. Там использовали газ в баллонах для приготовления пищи и для отопления. Со временем старое оборудование перестали эксплуатировать.
«ТРАНСГАЗ» несколько лет занимается автономной газификацией предприятий, гостиничных комплексов и других объектов, обеспечивая полный цикл сопровождения — от проектирования, строительства и лицензирования до обслуживания оборудования и поставок газа. С запуском газохранилища возможностей для этого стало больше.
Спрос на услугу только растет, ведь, по сути, масштабной газификации в регионе еще не было. В рамках подготовки Приморья к саммиту АТЭС-2012 магистральный газ (метан) пришел в край с Сахалина, и первыми «Газпром» обеспечил ТЭЦ на Русском (кампус ДВФУ), автозавод «Соллерс», две ТЭЦ во Владивостоке. Позже стали газифицировать Уссурийск, в планах — Находка. Но в целом из-за малых лимитов газа и небольшой пропускной способности трубы магистрального газа приморцам и хабаровчанам не хватает.
Альтернатива магистральной газификации — автономная, при которой, как на автозаправках, используется пропан. Она позволяет газифицировать любой локальный объект, ведь не все исторически находятся там, где проложена (или пройдет) труба.
— Мы увидели запрос рынка. В будущем ветка «Сила Сибири» соединится с сахалинским магистральным участком, появится больше газа на рынке, но не все могут ждать три-пять лет, у кого-то это тормозит реализацию проектов. Автономная газификация многим поможет быстрее осуществить планы, которые сдерживает нехватка энергоресурсов, — прокомментировал Иван Молчанов.
«ТРАНСГАЗ» под ключ устанавливает оборудование российского производства, оно подходит и для работы на природном газе. Потребуется только донастройка, при необходимости система может работать как резервная.
Чистая экономия при переводе котельных на газ составляет от 40 до 50 процентов, срок окупаемости, в зависимости от мощности объектов, примерно 18 месяцев.
За последние два года «ТРАНСГАЗ» обеспечил газом несколько крупных объектов, что помогло ускорить запуск инвестиционных проектов в Приморье. Сейчас в процессе обеспечения автономной газовой системой горнолыжная база в Арсеньеве. Интерес к таким системам проявляют сельхозпроизводства, базы отдыха и другие потребители. Газифицировать можно любой отдаленный объект, а при расстояниях на Дальнем Востоке это важно.
— Хранилище — это стратегическая безопасность поставок. Теперь мы можем обеспечить бесперебойными поставками СУГ наши газозаправочные станции, а также таких крупных промышленных потребителей газа, как авиазавод «Прогресс», агрохолдинг «Русагро», «Мерси Трейд». Рассматриваем и другие регионы Дальнего Востока, но в приоритете Приморье, так как газификация здесь пока слабо развита, — пояснил глава компании «ТРАНСГАЗ».
Еще одно перспективное направление — экспорт СУГ в Китай. Для этого пришлось удвоить автопарк и перевести на круглосуточный режим работы службы обслуживания и поставок. Сегодня на перевозках сжиженного углеводородного газа работает более 50 машин, оборудованных по российским и международным техническим регламентам.
Преимуществ автономной газификации малонаселенного и огромного по площади округа много. Это рентабельней, чем тянуть сеть магистральных газопроводов в каждый городок и поселок. Сжиженный газ обладает высокой теплотворной способностью по сравнению с другими видами топлива. Газовые горелки, котлы и другое газовое оборудование значительно долговечнее, чем твердотопливные и дизельные устройства (из-за низкого содержания серных соединений в пропан-бутане). Полностью автоматизированная работа системы газоснабжения не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Сжиженный газ значительно экологичнее, чем дизельное топливо, дрова и пеллеты. При его сгорании образуются только водяные пары и углекислый газ.