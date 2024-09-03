В Дальнерченске вскрыли дамбу на Большой Уссурке для снижения уровня воды

В Приморье вскрыли дамбу Большой Уссурки в одном из районов Дальнереченска, чтобы обеспечить сток воды из болотистой местности микрорайона в реку. Это решение, принятое комиссией по чрезвычайным ситуациям, позволит улучшить состояние затопленных участков и снизить уровень воды в данной зоне, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) главы Дальнереченского городского округа Сергея Старкова.