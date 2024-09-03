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В Дальнерченске вскрыли дамбу на Большой Уссурке для снижения уровня воды

В Приморье вскрыли дамбу Большой Уссурки в одном из районов Дальнереченска, чтобы обеспечить сток воды из болотистой местности микрорайона в реку. Это решение, принятое комиссией по чрезвычайным ситуациям, позволит улучшить состояние затопленных участков и снизить уровень воды в данной зоне, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) главы Дальнереченского городского округа Сергея Старкова.

Источник: Администрация Звериноголовского муниципального округа

Отмечается, что в ближайшее время начнется установка трубного перехода с задвижкой из трех секций. Кроме того, на улице Полевой на текущей неделе приступят к обустройству трубного перехода, который обеспечит сход воды с северной части улиц микрорайона.

Также был проведен осмотр района нефтяников и Хутора Попцова, где обсуждались необходимые доработки. В этих районах предусмотрена установка трубных переходов для обеспечения эффективного схода воды.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко лично участвовал в устранении последствий наводнения в Дальнереченске. Основное внимание глава региона уделил укреплению гидротехнических сооружений: проверил, как идет отсыпка дамбы в районе Каменушки, где произошло поднятие уровня дорожного полотна.