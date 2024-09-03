Погода на Южном Урале испортится во вторник

Во вторник, 3 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, на юге — до +25. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 3 сентября, у Александра, Вассы, Дорофея, Ефрема, Марфы и Павла.
Между прочим, 3 сентября 2024 года отмечают день Василисы Льняницы. Согласно народным приметам, сегодня желательно никого не приглашать к себе в гости. Дело в том, что это может привести к раздору в семье.