«Диктант здоровья» предлагают написать омичам

Проверить знания в области личной гигиены, здоровому питанию и профилактике вирусных заболеваний предлагают омичам. Для этого все желающие жители Омской области старше 13 лет могут присоединиться к акции «Диктанта здоровья» от Роспотребнадзора.
В очном формате диктант напишут старшеклассники всех регионов страны 16 сентября. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.
Также все желающие смогут проверить свои знания онлайн, пройдя до 21 сентября тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус.
«Материалы для диктанта разработаны научными экспертами. Участникам “Диктант здоровья” предстоит ответить на 39 вопросов (3 повышенной сложности). Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа.
По итогу акции очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат", — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.