На Восточном экономическом форуме открылся павильон «Дом сокола»

«Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола», — сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.