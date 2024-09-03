На Восточном экономическом форуме открылся павильон «Дом сокола»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Павильон «Дом сокола» торжественно открыли на «Улице Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока.
«Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии “Дома сокола” иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных», — сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко.
«Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола», — сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.
Восточный экономический форум проходит