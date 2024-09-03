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В Красноярском крае открылся осенне-зимний сезон охоты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Охотиться можно на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь за исключением белой и тундряной куропатки, а также на пушных, копытных животных и бурого медведя.

Источник: Reuters

В текущем сезоне специалисты выдали 11 тысяч разрешений на охоту. Инспекторы охотнадзора перешли на усиленный режим работы, отмечает пресс-служба краевого минприроды.

«В первые дни открытия охоты мы регистрируем наибольшее количество нарушений, так как жители края массово отправляются в лес. За минувшие выходные дни специалисты зафиксировали 59 случаев. Но при этом общее число нарушений в области охоты в крае продолжает сокращаться. Наиболее распространенные среди них: охота без соответствующих документов, нахождение в транспортном средстве с расчехленным оружием», — прокомментировали в министерстве.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности в лесах, а также нормативов и норм добычи во время охоты. С текстами нормативных актов, порядком получения разрешений на добычу можно ознакомиться на сайте www.ohotnadzor24.ru.

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