В Красноярском крае открылся осенне-зимний сезон охоты

В текущем сезоне специалисты выдали 11 тысяч разрешений на охоту. Инспекторы охотнадзора перешли на усиленный режим работы, отмечает пресс-служба краевого минприроды.
«В первые дни открытия охоты мы регистрируем наибольшее количество нарушений, так как жители края массово отправляются в лес. За минувшие выходные дни специалисты зафиксировали 59 случаев. Но при этом общее число нарушений в области охоты в крае продолжает сокращаться. Наиболее распространенные среди них: охота без соответствующих документов, нахождение в транспортном средстве с расчехленным оружием», — прокомментировали в министерстве.
Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности в лесах, а также нормативов и норм добычи во время охоты. С текстами нормативных актов, порядком получения разрешений на добычу можно ознакомиться на сайте www.ohotnadzor24.ru.