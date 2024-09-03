В Красноярском крае открылся осенне-зимний сезон охоты

«В первые дни открытия охоты мы регистрируем наибольшее количество нарушений, так как жители края массово отправляются в лес. За минувшие выходные дни специалисты зафиксировали 59 случаев. Но при этом общее число нарушений в области охоты в крае продолжает сокращаться. Наиболее распространенные среди них: охота без соответствующих документов, нахождение в транспортном средстве с расчехленным оружием», — прокомментировали в министерстве.