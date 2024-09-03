Челябинцы требуют ограничить скорость движения арендных самокатов

Опрос провел сервис SuperJob, в нем приняли и жители Челябинска. Участников социологического исследования спрашивали, поддержали бы они снижение скорости электросамокатов на улицах своего города. Напомним, что ранее в Москве запустили эксперимент, в рамках которого в столице появились «медленные» зоны, где электросамокатчикам автоматически не дают возможности ускоряться.
Опрос показал, что подобные меры на улицах южноуральского мегаполиса поддержали бы 84 процента челябинцев. 8 процентов опрошенных жителей высказались против введения «медленных» зон в Челябинске, еще 8 процентов затруднились выбрать какую-то сторону в данном споре.
Отметим, что по доле людей, выступающих за автоматическое снижение скорости электросамокатов, Челябинск вошел в первую тройку. Больше челябинцев мечтают притормозить самокаты лишь в Казане (89%) и Нижнем Новгороде (87%). Среди жителей соседнего Екатеринбурга за ограничение скорости арендных электросамокатов выступили лишь 79% респондентов.