Челябинцы требуют ограничить скорость движения арендных самокатов

Опрос провел сервис SuperJob, в нем приняли и жители Челябинска. Участников социологического исследования спрашивали, поддержали бы они снижение скорости электросамокатов на улицах своего города. Напомним, что ранее в Москве запустили эксперимент, в рамках которого в столице появились «медленные» зоны, где электросамокатчикам автоматически не дают возможности ускоряться.