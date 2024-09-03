Молодую косулю спасли на Байкальском тракте

Полиция обратилась за помощью в питомник К9. Рассказали, что в Пивоварихе, на Байкальском тракте машина сбила косулю. Животному потребовалась помощь ветеринара. Об этом в социальных сетях сообщил питомник собак К9.
— Животное молодое. Отмечено, что не может подняться на ноги. Мы забрали его, доставили в ветеринарный госпиталь при питомнике К9. Там ее осмотрели специалисты. Рентгеновские снимки не показали переломов таза и конечностей, однако косуля находится в шоковом состоянии, — рассказали в питомнике.
Также у животного были обнаружены и другие раны, не от столкновения с машиной. Их обработали всем необходимым. Сейчас у косули все хорошо, она находится в отдельном вольере в питомнике. Персонал ждет стабилизации ее состояния. Надеются, что она быстро поправится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области из-за недостка топлива ввели режим повышенной готовности.