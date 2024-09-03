Молодую косулю спасли на Байкальском тракте

Также у животного были обнаружены и другие раны, не от столкновения с машиной. Их обработали всем необходимым. Сейчас у косули все хорошо, она находится в отдельном вольере в питомнике. Персонал ждет стабилизации ее состояния. Надеются, что она быстро поправится.