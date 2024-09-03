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Приметы на Фаддеев день: что нельзя делать 3 сентября 2024 года

Во вторник, 3 сентября, вспоминают апостола Фаддея.

Во вторник, 3 сентября, вспоминают апостола Фаддея. Народный праздник называется Фаддеев день или день Василисы Льняницы.

Что можно делать 3 сентября:

  • в этот день убирали лен;
  • удачной будет поездка, начатая в этот день;
  • хорошее время для построения планов на будущее;

Что нельзя делать 3 сентября:

  • слушать чужие советы;
  • ходить по гостям;
  • делать покупки, если они не запланированы;
  • забирать себе деньги, найденные на дороге;

Народные приметы:

  • днем солнце — погода в ближайший месяц еще будет теплой;
  • северный ветер — погода испортится;
  • много желудей — к Рождеству снега будет много.