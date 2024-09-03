Приметы на Фаддеев день: что нельзя делать 3 сентября 2024 года

Во вторник, 3 сентября, вспоминают апостола Фаддея. Народный праздник называется Фаддеев день или день Василисы Льняницы.
Что можно делать 3 сентября:
- в этот день убирали лен;
- удачной будет поездка, начатая в этот день;
- хорошее время для построения планов на будущее;
Что нельзя делать 3 сентября:
- слушать чужие советы;
- ходить по гостям;
- делать покупки, если они не запланированы;
- забирать себе деньги, найденные на дороге;
Народные приметы:
- днем солнце — погода в ближайший месяц еще будет теплой;
- северный ветер — погода испортится;
- много желудей — к Рождеству снега будет много.