В деле о некачественных бронежилетах появились новые фигуранты и взятки

Есипова, Кальченко и Антонову арестовали и отправили в СИЗО в Москве в начале апреля. Все трое просили перевести их под домашний арест. Кальченко и Антонова объясняли, что им надо присматривать за малолетними детьми, а Есипов посчитал содержание под стражей слишком суровой мерой для такого дела. Однако Басманный суд не согласился с этими доводами, пояснив, что есть реальный риск попытки обвиняемых скрыться, уничтожить улики или повлиять на свидетелей.