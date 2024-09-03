В омском водоканале рассказали об опасности открытых колодцев

«Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным», — рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.