В омском водоканале рассказали об опасности открытых колодцев

В омском водоканале рассказали, куда следует обращаться, если заметили на улице открытый люк. Омичей призвали не проходить мимо и сообщать о них в компанию — открытый колодец может привести к трагедии или повреждению транспорта.
«Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным», — рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.
Как сообщили в компании, в текущем году специалисты водоканала приняли от омичей 480 сообщений об открытых или сломанных люках. Заявки принимает диспетчерская предприятия по телефонам 75−04−00, 75−6−00 (круглосуточно) или единая дежурно-диспетчерская служба администрации Омска по номеру 78−78−78.
Также сообщить об открытом колодце можно на сайте водоканала. На главной странице размещена форма, где можно указать место расположения колодца, прикрепить фото и описать дефект.