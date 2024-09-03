Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском водоканале рассказали об опасности открытых колодцев

Омичей призвали не проходить мимо и сообщать о них в компанию.

Источник: Комсомольская правда

В омском водоканале рассказали, куда следует обращаться, если заметили на улице открытый люк. Омичей призвали не проходить мимо и сообщать о них в компанию — открытый колодец может привести к трагедии или повреждению транспорта.

«Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным», — рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.

Как сообщили в компании, в текущем году специалисты водоканала приняли от омичей 480 сообщений об открытых или сломанных люках. Заявки принимает диспетчерская предприятия по телефонам 75−04−00, 75−6−00 (круглосуточно) или единая дежурно-диспетчерская служба администрации Омска по номеру 78−78−78.

Также сообщить об открытом колодце можно на сайте водоканала. На главной странице размещена форма, где можно указать место расположения колодца, прикрепить фото и описать дефект.