В Уфе пенсионерка сломала лодыжку на прогулке

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты, пенсионерка сломала лодыжку. Прибывшие на место медицинские работники зафиксировали повреждённую конечность. Спасатели управления гражданской защиты транспортировали женщину. Спасатели доставили ее на катере до кареты скорой, которая ждала на берегу выше по течению. Медработники, в свою очередь, транспортировали женщину в больницу для обследования.