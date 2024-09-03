Участники ВЭФ-2024 смогут попробовать блюда с креветками, гребешком и крабом

Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ), который во вторник, третьего сентября, стартовал в столице Приморья, угощают блюдами с креветками, гребешком, крабом, а также ухой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
По данным СМИ, гостям ВЭФ подают камбалу на гриле, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Также в меню — королевские фаланги камчатского краба, харумаки, сливочный суп и оливье.
Что касается десерта, гостям форума есть из чего выбрать: сливочный пломбир, чизкейк с лесными ягодами, шоколадный брауни.
Из напитков — пять видов чая, кофе, таежный лимонад, вина Кубани и Крыма.
Восточный экономический форум проходит на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Деловые мероприятия стартовали в 10 утра по местному времени (3:00 мск).