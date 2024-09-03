Легендарный актер Стивен Сигал примет участие в ВЭФ-2024 во Владивостоке

Первый день ВЭФ стартовал еще в 10 часов утра. Впереди — насыщенная деловая программа и десятки подписанных соглашений. Пока что гости и участники мероприятия знакомятся с экспозицией «Улица Дальнего Востока»: яркие павильоны, представляющие регионы ДФО, никого не оставят равнодушными.