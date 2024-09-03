Легендарный актер Стивен Сигал примет участие в ВЭФ-2024 во Владивостоке

Известный американский актер и «лицо» именитых кинокартин в жанре «боевик» Стивен Сигал посетит ВЭФ-2024 во Владивостоке. До этого звезда принимала участие в форуме в 2015 году, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Первый день ВЭФ стартовал еще в 10 часов утра. Впереди — насыщенная деловая программа и десятки подписанных соглашений. Пока что гости и участники мероприятия знакомятся с экспозицией «Улица Дальнего Востока»: яркие павильоны, представляющие регионы ДФО, никого не оставят равнодушными.
Неудивительно, что мастер единоборств вновь появится на форуме. Его участие официально подтвердил Фонд «Росконгресс». Стивен Сигал обсудит развитие преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики, будущее высшего образования и международную молодежную политику в АТР в качестве спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям. Встретить актера можно в корпусе D.
Ранее «КП» писала, что в 2018 актер также посетил кинофестиваль «Меридианы Тихого» (12+).