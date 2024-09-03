На Камчатке прошла памятная акция в честь Победы над милитаристской Японией

Памятная акция состоялась в сквере Свободы у памятника-обелиска воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году. Участниками акции стали ветераны и военнослужащие, почетные граждане города, представители исполнительных органов власти и духовенства, жители и гости города.