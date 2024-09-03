На Камчатке прошла памятная акция в честь Победы над милитаристской Японией

Торжественные мероприятия в честь 79-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны прошли в Петропавловске-Камчатском.
Памятная акция состоялась в сквере Свободы у памятника-обелиска воинам Советской Армии — освободителям Курильских островов в 1945 году. Участниками акции стали ветераны и военнослужащие, почетные граждане города, представители исполнительных органов власти и духовенства, жители и гости города.
«Память воинов, павших в боях, участники почтили минутой молчания. Прозвучали оружейные залпы. К памятнику-обелиску возложили гирлянду Славы и цветы», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.