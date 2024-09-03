Когда в Омске включат отопление в 2024 году

Как отмечают в мэрии Омска, отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Добавим, судя по предварительным прогнозам погоды, в конце текущей недели в регион придет заметное потепление, однако ближе к следующим выходным, напротив, ожидается похолодание.
Таким образом, отопление начнет поступать в зависимости от актуальных погодных условий. Ориентируясь на прошлые годы, это произойдет после 20 сентября, однако все дома и соцучреждения должны быть готовы к запуску к 15 сентября. Так, в 2022 году отопительный сезон начался 23 сентября, в 2023-м — 26 сентября.