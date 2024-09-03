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Когда в Омске включат отопление в 2024 году

Осень 2024 года пришла в Омскую область вместе с похолоданием, из-за чего температура в квартирах многих омичей стала недостаточно комфортной. По этой причине многих жителей интересует вопрос, когда же в домах Омска начнут включать отопление.

Как отмечают в мэрии Омска, отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Добавим, судя по предварительным прогнозам погоды, в конце текущей недели в регион придет заметное потепление, однако ближе к следующим выходным, напротив, ожидается похолодание.

Таким образом, отопление начнет поступать в зависимости от актуальных погодных условий. Ориентируясь на прошлые годы, это произойдет после 20 сентября, однако все дома и соцучреждения должны быть готовы к запуску к 15 сентября. Так, в 2022 году отопительный сезон начался 23 сентября, в 2023-м — 26 сентября.

ЖКХ