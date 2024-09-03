Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова увидела медведя на Камчатке

А также испытала землетрясение и попала в шторм.

Источник: соцсети

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вернулась домой из путешествия на Камчатку. Фотографиями и впечатлениями она поделилась в своём telegram-канале.

Анна Васильевна отправилась в путь 26 августа 2024. Пост о возвращении она опубликовала 3 сентября. Поездка оказалась весьма насыщенной на события.

«Испытала и землетрясение, попала в шторм, встречалась с медведями и даже пытались искать разбившийся вертолет!», — написала в своём блоге Анна Терешкова.

Поэтому не случайно новосибирская туристка назвала Камчатку «удивительной, загадочной и строгой». Анна Терешкова призналась, что эмоции сложно передать — это как «рассказать о любви».

Также женщина восхитилась природой и посоветовала изучать Родину. А начать можно с Новосибирска.

«Сколько в нашей области прекрасных и красивых мест!», — заключила Анна Терешкова.

туризм и отдых