Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова увидела медведя на Камчатке

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вернулась домой из путешествия на Камчатку. Фотографиями и впечатлениями она поделилась в своём telegram-канале.
Анна Васильевна отправилась в путь 26 августа 2024. Пост о возвращении она опубликовала 3 сентября. Поездка оказалась весьма насыщенной на события.
«Испытала и землетрясение, попала в шторм, встречалась с медведями и даже пытались искать разбившийся вертолет!», — написала в своём блоге Анна Терешкова.
Поэтому не случайно новосибирская туристка назвала Камчатку «удивительной, загадочной и строгой». Анна Терешкова призналась, что эмоции сложно передать — это как «рассказать о любви».
Также женщина восхитилась природой и посоветовала изучать Родину. А начать можно с Новосибирска.
«Сколько в нашей области прекрасных и красивых мест!», — заключила Анна Терешкова.