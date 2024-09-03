Ливни с грозой и сильный ветер: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На смену сухой и ветреной погоде в Ростовской области пришли сильные дожди. По данным гидрометцентра региона, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни. На Дону штормовое предупреждение объявили до 4 сентября 2024 года.