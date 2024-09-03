Ливни с грозой и сильный ветер: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На смену сухой и ветреной погоде в Ростовской области пришли сильные дожди. По данным гидрометцентра региона, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни. На Дону штормовое предупреждение объявили до 4 сентября 2024 года.
В Ростове дождь начался в ночь на 3 сентября и не прекращается несколько часов.
— Режим повышенной готовности введен для городских экстренных и коммунальных служб в Ростове до 12 часов 5 сентября в связи со штормовым предупреждением, — сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
По словам главы, такое решение принято на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
— В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций, — добавил Алексей Валентинович. — Прошу жителей соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».
Кроме того, спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, а также затопление пониженных участков территории города, затопление подвальных и цокольных помещений.
— В такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, — напомнили в Главном Управлении МЧС региона. — Неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, держать максимальную дистанцию с идущим впереди транспортом.
КОНКРЕТНО.
Как быть при сильном дожде и ветре.
— если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
— не переходите улицу и участки территории в потоке воды.
— держитесь как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев.
— не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д.
— при скачках напряжения в электросети отключите все электроприборы.
— если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите ливень.
— не паркуйте автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, на пониженных участках местности.