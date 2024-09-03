В Челябинской области ищут сбежавшего из детского дома подростка

Сообщается, что из здания на улице Молодёжной, 12 мальчик ушёл поздно вечером 2 сентября. Рост юноши — 174 сантиметра, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. На левом предплечье есть татуировка «крыло ангела». Был одет в чёрную футболку с бежевым рисунком, бело-сине-красную безрукавку и тёмные спортивные штаны.