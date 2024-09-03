В Челябинской области ищут сбежавшего из детского дома подростка

В Челябинской области ищут 17-летнего подростка, который накануне вечером ушёл из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в посёлке Магнитном Агаповского района. Информация об этом появилась в сообществе отряда «Легион Спас».
Сообщается, что из здания на улице Молодёжной, 12 мальчик ушёл поздно вечером 2 сентября. Рост юноши — 174 сантиметра, он худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. На левом предплечье есть татуировка «крыло ангела». Был одет в чёрную футболку с бежевым рисунком, бело-сине-красную безрукавку и тёмные спортивные штаны.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении парня, просят позвонить по номеру отряда: 8−9000−652−355 или обратиться в любой отдел полиции.