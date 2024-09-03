Новый перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения МСЭ

Так например при сахарном диабете из обязательных обследований прием офтальмолога и невролога. Дополнительно может быть назначена консультация кардиолога, хирурга, нефролога и травматолога-ортопеда. Данные по уровням глюкозы и гликированного гемоглобина будут действительны в течение 90 дней.