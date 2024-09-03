Новый перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения МСЭ

С 20 августа 2024 г. вступил в силу совместный приказ Минтруда России и Минздрава России от 16.05.2024 № 259н/238н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы».
Приказом обновлен список обследований, которые медицинские организации должны проводить при направлении граждан на медико-социальную экспертизу.
Часть обследований перенесена из основных в дополнительные: их проводят, когда нужно уточнить структуру и степень стойких нарушений функций организма.
Отдельные исследования стали взаимозаменяемыми. Например, МРТ можно будет заменить на КТ при многих болезнях нервной системы.
В документе увеличены сроки действия отдельных исследований и синхронизированы они с временными рамками, установленными приказами Минздрава, включая случаи диспансерного наблюдения.
Увеличены сроки годности результатов исследований. В частности, результаты ЭКГ у взрослых будут действовать 90 дней (при первичном направлении) или 120 дней (при повторном). Сейчас это 60 и 90 дней.
Так например при сахарном диабете из обязательных обследований прием офтальмолога и невролога. Дополнительно может быть назначена консультация кардиолога, хирурга, нефролога и травматолога-ортопеда. Данные по уровням глюкозы и гликированного гемоглобина будут действительны в течение 90 дней.
При новообразованиях срок действия обследований при первичном осмотре онколога увеличен с 60 до 90 дней, при повторном — с 90 до 120 дней.
Для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, при повторном направлении на медико-социальную экспертизу предыдущие медицинские исследования, необходимые для транспортировки в клинику (например, рентген, КТ, МРТ), будут считаться действительными бессрочно.
Эти изменения направлены на улучшение процесса диагностики и упрощение процедуры для пациентов, обеспечивая более точное и своевременное медико-социальное освидетельствование.
Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И. В.