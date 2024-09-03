В Прикамье сто семей собирают дождевую воду из-за отсутствия водопровода

Отсутствие водопровода стало причиной, по которой сто семей в Прикамье вынуждены собирать и использовать дождевую воду, сообщил Народный фронт.
А зимой приходится топить снег.
Речь о жителях девяти улиц деревни Кондратово. Власти обещали построить водопровод, но так и не сделали этого, говорят в Народном фронте.
«Центрального водоснабжения в части деревни никогда не было. Колодцы почти пересохли, а колонки перекрыли ещё в 2015 году», — сообщили в Народном фронте.
В 2023 году суд обязал местные власти решить проблему с сетями, но ничего не изменилось. Подвозят питьевую воду раз в неделю. Цистерна подъезжает всего на час.
«Инвалиды много унести не могут. Воды катастрофически не хватает. Да и к качеству есть претензии», — рассказали в Народном фронте.
Организация обратилась в местную администрацию с запросом.
Ранее perm.aif.ru писал, что жители деревни Дикая Гарь пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Некоторое время в населённый пункт можно было добраться на автобусе. Однако перевозчик отказался работать на маршруте, так как он убыточный. Суд обязал администрацию округа исправить ситуацию, но этого не произошло.