В Прикамье сто семей собирают дождевую воду из-за отсутствия водопровода

Ранее perm.aif.ru писал, что жители деревни Дикая Гарь пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Некоторое время в населённый пункт можно было добраться на автобусе. Однако перевозчик отказался работать на маршруте, так как он убыточный. Суд обязал администрацию округа исправить ситуацию, но этого не произошло.