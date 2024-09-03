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Отопление в домах омичей пока не включат

Судя по прогнозу погоды, среднесуточная температура еще не опустилась до нормативных параметров.

Источник: Комсомольская правда

За окном уже с конца августа стоит прохладная и комфортная погода, но отопительный сезон в Омске вряд ли начнется раньше обычного.

Напомним, в городе не существует четко установленной даты начала отопительного сезона. При запуске тепла учитывается среднесуточная температура — чтобы батареи включили, она должна держаться на отметке +8 градусов не менее пяти дней.

Судя по данным сервиса прогноза погоды Gismeteo, в ближайшие пять дней среднесуточная температура в Омске будет выше требуемых параметров.

Так максимальная дневная температура достигнет +17 градусов, ночная — +12. Минимальная — +12 и +7 соответсвенно.

А начиная с 9 сентября, если не ошиблись синоптики, в Омске и вовсе начнется потепление. К четвергу, 12 сентября, дневная температура по прогнозам достигнет +21 градуса.