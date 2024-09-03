IT-парк появится на острове Русский

Деловой центр будет построен в соответствии с современными мировыми строительными, технологическими и экологическими стандартами, учитывая ландшафт и климатические особенности острова. Среди особенностей проекта — видовой ресторан с панорамой 360 градусов.
Инвестор исходит из того, что современный деловой центр должен быть не только офисным пространством, но также и местом, где пересекаются различные сферы деловой активности. Как рассказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александр Сафонов, на территории центра будет создан и IT-парк.
«Компания “Интеррос” достаточно активно участвует в развитии технологического потенциала Приморского края. Поэтому мы включили в состав нашего общественно-делового центра отдельный IT-кластер, направленный на разработчиков и перспективные стартапы, что позволит стать связующим звеном между образовательными учреждениями, банковскими организациями, бизнесом. Я думаю, такой парк будет интересен не только с точки зрения самих стартапов, но и привлечет сюда человеческий потенциал, а в будущем поспособствует увеличению отчислений в местный и региональный бюджеты», — рассказал Александр Сафонов.
Главная задача — создать максимально благоприятную среду для становления и развития бизнеса. Деловой центр объединит офисы компаний, лаборатории и образовательные учреждения, решит проблему дефицита качественных выставочных площадей. Такая экосистема позволит быстрее коммерциализировать новые технологии и выводить инновационные продукты на рынок. Молодые компании получат мощный ресурс для масштабирования своего бизнеса.
Примечательно, что решение отвести часть делового центра под IT-парк поддержали резиденты САР, которые так же переедут в новый комплекс. Напомним, что сам «Интеррос» сменил юрисдикцию и зарегистрировался в Специальном административном районе на острове Русский в 2021 году. В компании «Интеррос» уверены, что проект окажет позитивное влияние на развитие САР во Владивостоке.
«Правительство реализует комплекс мер по деофшоризации экономики. Важную роль в этом играют специальные административные районы, созданные на острове Русском во Владивостоке. Здесь уже прописались более ста резидентов. Спрос на этот инструмент растёт. Общий объём активов, репатриированных таким образом в Российскую Федерацию, превышает 5 трлн рублей. И если раньше международные бизнесы выбирали калининградский САР, который ближе к Москве и Западу, то сегодня разворот на Восток произошёл и в части репатриации капитала. Проект делового центра — это важный шаг по развитию инфраструктуры острова, обеспечению резидентов всеми необходимыми современному бизнесу сервисами и услугами и созданию качественной городской среды на островной территории», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Учитывая социальную значимость проекта, «Интеррос» планирует инвестировать в него 4,6 млрд рублей. Серьёзных вложений потребует и архитектурное решение, разработанное одним из лучших архитектурных бюро России. Перед проектировщиками стояла сложная задача — гармонично вписать деловой кластер в непростой рельеф острова. Для этого было решено ограничить высотность здания восемью этажами.
«Выбранная архитектурная концепция совмещает в себе современные архитектурные решения, привлекательные как для резидентов, так и для туристов, и возможности вписать их в ландшафт, подчеркнув красоту острова. В основе лежит философская идея — это куб, находящийся в состоянии покоя, но при этом опирающийся на одну единственную точку. Кровля бизнес-центра напоминает парус, наполненный ветром. Мне кажется, этот прекрасная метафора возможности сконцентрироваться и противостоять всем быстроизменяющимся обстоятельствам, быть гибким и в то же время устойчивым», — обозначил Александр Сафонов.
Современный многофункциональный общественно-деловой центр станет визитной карточкой острова Русский. Проект призван не только привлечь внимание к Дальнему Востоку, но и дать толчок развитию высокотехнологичного предпринимательства в регионе. И, конечно, он будет способствовать социально-экономическому развитию территории.
В октябре инвестор планирует приступить к выполнению строительных работ. Полная сдача объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2026 года.
Напомним, на Русском острове ранее действовало три преференциальных режима: САР для холдинговых компаний, свободный порт Владивосток для малого и среднего бизнеса и инновационный научно-технологический центр «Русский» на базе ДВФУ для стартапов и инновационных компаний. С весны 2023 года на остров Русский распространяется режим территории опережающего развития (ТОР). В рамках ТОР «Приморье» предполагается реализация инвестпроектов в сферах туризма и девелопмента, куда входит проект по строительству делового центра.