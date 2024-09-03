IT-парк появится на острове Русский

«Правительство реализует комплекс мер по деофшоризации экономики. Важную роль в этом играют специальные административные районы, созданные на острове Русском во Владивостоке. Здесь уже прописались более ста резидентов. Спрос на этот инструмент растёт. Общий объём активов, репатриированных таким образом в Российскую Федерацию, превышает 5 трлн рублей. И если раньше международные бизнесы выбирали калининградский САР, который ближе к Москве и Западу, то сегодня разворот на Восток произошёл и в части репатриации капитала. Проект делового центра — это важный шаг по развитию инфраструктуры острова, обеспечению резидентов всеми необходимыми современному бизнесу сервисами и услугами и созданию качественной городской среды на островной территории», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.