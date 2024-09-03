Жители Волгограда пожаловались на ночной шум в небе

Согласно сообщениям пользователей Сети, около 3 часов ночи в небе над Советским, Кировским и Красноармейским районами областной столицы раздался необычный звук. Очевидцы предполагают, что это мог быть гул самолетов. Официального подтверждения или опровержения этой версии не поступало.
Экстренные службы и администрация региона нештатных ситуаций в Волгоградской области в этот день не фиксировали.
Отметим, что подобные звуки будят волгоградцев уже не первый раз. Так, на юге города фиксируют ночные сирены, а в районы области долетали украинские беспилотники.