Жители Волгограда пожаловались на ночной шум в небе

Согласно сообщениям пользователей Сети, около 3 часов ночи в небе над Советским, Кировским и Красноармейским районами областной столицы раздался необычный звук. Очевидцы предполагают, что это мог быть гул самолетов. Официального подтверждения или опровержения этой версии не поступало.