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Жители Волгограда пожаловались на ночной шум в небе

Волгоградцы в соцсетях обсуждают странный звук, разбудивший их 2 сентября.

Согласно сообщениям пользователей Сети, около 3 часов ночи в небе над Советским, Кировским и Красноармейским районами областной столицы раздался необычный звук. Очевидцы предполагают, что это мог быть гул самолетов. Официального подтверждения или опровержения этой версии не поступало.

Экстренные службы и администрация региона нештатных ситуаций в Волгоградской области в этот день не фиксировали.

Отметим, что подобные звуки будят волгоградцев уже не первый раз. Так, на юге города фиксируют ночные сирены, а в районы области долетали украинские беспилотники.