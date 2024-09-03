На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока

Киносеансы пройдут с 3 по 8 сентября в павильоне ВМТП, расположенном на «Улице Дальнего Востока» рядом с павильоном Приморского края. Они дополнят культурную программу ВЭФ и расскажут его участникам о том, что такое Дальний Восток и чем он живет. Основу расписания составят документальные и игровые фильмы, отобранные фестивалем «Меридианы Тихого».