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На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока

В рамках ВЭФ-2024 организуют кинопоказы о жизни Дальнего Востока.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» организуют серию кинопоказов на стенде Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) в рамках IX Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.

Киносеансы пройдут с 3 по 8 сентября в павильоне ВМТП, расположенном на «Улице Дальнего Востока» рядом с павильоном Приморского края. Они дополнят культурную программу ВЭФ и расскажут его участникам о том, что такое Дальний Восток и чем он живет. Основу расписания составят документальные и игровые фильмы, отобранные фестивалем «Меридианы Тихого».

Среди них приключенческий семейный фильм «Дух Байкала» (Бурятия) режиссера Михаила Расходникова. На фоне завораживающих красот озера кинокартина расскажет о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви. Также в программе — документальный фильм Анны Самойловой «Амурский Вангог» (Хабаровский край), в котором рассказывается о жизни небольшого нанайского села Сикачи-Алян глазами местного художника «амурского Ван Гога» Ильи Лиханова.

Также посетителям павильона покажут фильмы о портовых и логистических профессиях, востребованных на Дальнем Востоке: докере, капитане дальнего плавания, тальмане и других. Важной частью кинопрограммы станут работы всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — земля приключений».

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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