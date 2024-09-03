Бархатный сезон в Крыму — мест в отелях почти не осталось

«Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований — санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года — подросла глубина бронирования, в том числе до нового года», — констатировал министр.