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Бархатный сезон в Крыму — мест в отелях почти не осталось

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований — санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года — подросла глубина бронирования, в том числе до нового года», — констатировал министр.

Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. «Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев», — сказал он.

В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

туризм и отдых