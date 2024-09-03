В Новосибирск прибудут Казанская икона Божией Матери и пояс Богородицы

Торжественная встреча чудотворной иконы состоится 29 сентября в 10:00. В течение трех дней храм будет открыт для посетителей: 29 сентября — до 21:00, 30 сентября — с 7:00 до 21:00, 1 октября — с 7:00 до 18:30. На протяжении всего времени перед святынями будут звучать молебные пения, а 1 октября в 18:30 пройдет заключительный молебен и проводы святыни.