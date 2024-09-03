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В Новосибирск прибудут Казанская икона Божией Матери и пояс Богородицы

Торжественная встреча чудотворной иконы состоится 29 сентября в 10:00.

Казанская икона Божией Матери и ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы будут доступны для поклонения в Новосибирске с 29 сентября по 1 октября. Святыня прибудет в рамках Всероссийского крестного хода и молебна о победе и будет храниться в Вознесенском соборе.

Торжественная встреча чудотворной иконы состоится 29 сентября в 10:00. В течение трех дней храм будет открыт для посетителей: 29 сентября — до 21:00, 30 сентября — с 7:00 до 21:00, 1 октября — с 7:00 до 18:30. На протяжении всего времени перед святынями будут звучать молебные пения, а 1 октября в 18:30 пройдет заключительный молебен и проводы святыни.

«Сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой», — отметили в Новосибирской митрополии Русской Православной церкви.

религии