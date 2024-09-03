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В школах Хабаровского края открыты спецклассы по беспилотным авиационным системам

В них дети будут изучать основы конструирования беспилотников и управления ими.

Источник: пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

В Хабаровском крае открываются специализированные классы по беспилотным авиационным системам. Они созданы в рамках реализации президентского национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— Хабаровский край стал одним из 30 первых регионов, в которых будет реализован новый национальный проект. В этом году в 18 школах края откроются специализированные классы, а на базе Вяземского лесхоз-техникума имени Н. В. Усенко будет создан центр практической подготовки эксплуатации БАС, — напомнили в региональном министерстве образования и науки.

Одним из участников проекта стал Краевой центр образования. Класс по беспилотным авиационным системам курирует подразделение центра — детский технопарк «Кванториум». Перед открытием там был проведен капитальный ремонт помещений, а также закуплено современное оборудование. Новый класс оборудован всем необходимым для проектирования, конструирования, программирования, обучения пилотированию БПЛА.

Во время занятий дети освоят техническое устройство и компоненты БАС, принципы полета и управления, 3D-моделирование и проектирование, компьютерное зрение БАС, основы безопасности и регулирования полетов, основы беспроводной связи, научатся совершать обработку и анализ данных полета. Также в классе обучающиеся смогут изготавливать детали для ремонта беспилотников на 3D-принтерах.

В специальных классах школьники будут получать дополнительное образование, а также профессиональную подготовку в рамках профильного обучения в 10−11 классах, по окончании которой получат сертификаты, подтверждающие наличие квалификации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Напомним, что накануне врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в инженерной школе города Комсомольска-на-Амуре. Глава региона ознакомился с образовательной деятельностью передовой школы: осмотрел профильные классы, кабинет голографии VR и AR разработки, компьютерный класс с уникальным оборудованием, а также кабинет БПЛА и робототехники.

образование