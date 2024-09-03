В школах Хабаровского края открыты спецклассы по беспилотным авиационным системам

— Хабаровский край стал одним из 30 первых регионов, в которых будет реализован новый национальный проект. В этом году в 18 школах края откроются специализированные классы, а на базе Вяземского лесхоз-техникума имени Н. В. Усенко будет создан центр практической подготовки эксплуатации БАС, — напомнили в региональном министерстве образования и науки.